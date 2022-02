La Nouvelle-Écosse assouplit un peu les restrictions pour le sport et la culture

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse a annoncé des assouplissements, en vigueur lundi, concernant les entraînements sportifs et les répétitions pour les performances artistiques et culturelles — mais toujours sans spectateurs.

Dans un communiqué, les responsables de la santé publique affirment que ces activités pourront accueillir jusqu’à 25 participants à l’intérieur et 50 à l’extérieur. Auparavant, la limite était de 10 participants à l’intérieur et de 25 à l’extérieur. Les groupes multiples, les matchs, les performances et les spectateurs ne sont toujours pas permis.

Le docteur Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, a expliqué vendredi que les autorités reconnaissent ainsi les avantages, pour la santé physique et mentale, de la participation à des entraînements sportifs et à des répétitions artistiques et culturelles.

Toutes les autres restrictions mises en place à la mi-décembre en Nouvelle-Écosse pour freiner la propagation du variant Omicron doivent rester en vigueur jusqu’au 14 février. On maintient ainsi les limites de rassemblements privés intérieurs et extérieurs de 10 personnes et les limites de capacité de 50 % pour les bars et restaurants.