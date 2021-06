La Nouvelle-Écosse compte moins de 10 nouveaux cas pour la première fois depuis avril

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse a signalé vendredi un nombre de nouveaux cas de COVID-19 inférieur à dix pour la première fois depuis avril, tandis que la province se dirige vers la deuxième phase de son plan de réouverture, prévue pour la semaine prochaine.

Les responsables de la santé ont fait état vendredi de huit nouveaux cas de COVID-19 et d’un autre décès attribué au coronavirus, celui d’un homme dans la cinquantaine dans la région de Halifax. Les huit cas représentaient le nombre le plus faible de nouvelles infections quotidiennes depuis que neuf cas ont été signalés le 20 avril.

Le premier ministre Iain Rankin a déclaré aux journalistes que la récente baisse des cas de COVID-19 était de bon augure pour que le gouvernement aille de l’avant avec la phase 2 de son plan de réouverture en cinq étapes mercredi prochain.

«C’est bien de voir un si petit nombre de cas, a affirmé M. Rankin aux journalistes. Si tout se passe bien… les entreprises pourront ouvrir un peu plus et nous pourrons ajouter quelques amis de plus à nos bulles.»

Six nouveaux cas ont été identifiés dans la région de Halifax et deux dans la zone de santé de l’est, qui comprend le Cap-Breton. La Nouvelle-Écosse compte 143 cas actifs signalés de COVID-19 et 10 personnes hospitalisées atteintes de la maladie, dont six aux soins intensifs. Il y a eu 89 décès dans la province liés au virus.

Le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef, a déclaré qu’il s’attendait à voir un nombre similaire de nouveaux cas quotidiens pendant un «certain nombre de jours» en raison de la propagation communautaire limitée du virus dans la région de Halifax.

M. Strang a également averti les gens de rester vigilants en raison de la prévalence croissante du variant Delta plus transmissible à travers le pays. Il a confirmé que deux cas du variant Delta qui avaient été précédemment identifiés dans la province ont depuis été résolus.

«Les doses uniques (de vaccin) ne sont pas très efficaces contre cette dernière souche, a-t-il déclaré. Une des principales raisons pour lesquelles nous devons rester prudents pendant que nous construisons notre couverture de deuxième dose.»

Les responsables ont déclaré que 63,5% des résidents avaient reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Taux de 73,6% au N.-B.

Le Nouveau-Brunswick a signalé vendredi un nouveau cas de COVID-19, touchant une personne dans la cinquantaine dans la région de Fredericton.

Les responsables de la santé ont indiqué que 73,6% des personnes âgées de 12 ans et plus ont maintenant reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Il y a 97 cas actifs connus du nouveau coronavirus avec quatre personnes hospitalisées dans la province, dont une aux soins intensifs.

Un patient est hospitalisé à l’extérieur de la province dans une unité de soins intensifs.