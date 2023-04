La Nouvelle-Écosse dévoile ses plans pour le couronnement du roi Charles III

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse soulignera le couronnement du roi Charles III avec plusieurs événements qui se tiendront à Halifax le mois prochain, dont une fête de jardin, une cérémonie de lever du drapeau et le dévoilement du portrait du roi.

Toute cette célébration culminera avec un visionnement public, sur écran géant, de la cérémonie de couronnement du roi devant la résidence officielle du lieutenant-gouverneur de la province.

Le roi Charles III sera couronné le 6 mai à l’Abbaye de Westminster, à Londres, aux côtés de Camilla, la reine consort.

En Nouvelle-Écosse, une exposition consacrée au roi Charles III ouvrira ses portes le 2 mai, tandis que le dévoilement du portrait du roi aura lieu le 31 mai. Une fête de jardin est finalement prévue pour le 22 juin.

«Le couronnement de Charles III, roi du Canada, donnera aux Néo-Écossais l’occasion de réfléchir à l’héritage de service et de stabilité de notre monarchie constitutionnelle», a souligné le lieutenant-gouverneur de la province, Arthur J. LeBlanc, au moment d’annoncer la programmation.

«Cet événement historique donnera également l’occasion de célébrer notre nouveau souverain et sa passion pour l’environnement, les initiatives pour la jeunesse, le bénévolat et le service militaire, et de trouver de nouvelles façons de servir nos communautés, notre province et le Canada.»

Les événements publics qui se dérouleront à Halifax seront gratuits. Les billets seront donnés à l’avance avec un tirage au sort.

Deux événements privés, accessibles sur invitation seulement, auront aussi lieu. Il s’agira d’un dîner d’État provincial à la base d’Halifax des Forces armées canadiennes et d’une cérémonie de prestation de serment de citoyenneté à Province House.

Charles a accédé au trône le 8 septembre à la suite de la mort de sa mère, Élisabeth II, qui régnait depuis plus de 70 ans.

Des célébrations auront aussi lieu à Ottawa pour le couronnement, mais peu de détails ont été révélés à ce sujet pour l’instant.

La cérémonie officielle dans la capitale fédérale comprendra des «discours, des performances artistiques et des dévoilements spéciaux». Le public sera également invité à célébrer l’événement à Rideau Hall, la résidence de la gouverneure générale, les 6 et 7 mai, selon le site web du gouvernement.

Lundi après-midi, Ottawa n’avait pas encore annoncé le nom des personnes qui formeront la délégation canadienne officielle qui se rendra à Londres pour le couronnement.