La Nouvelle-Écosse durcit les amendes pour ceux qui violent les mesures sanitaires

HALIFAX — Une éclosion de COVID-19 liée à au moins trois décès dans le nord de la Nouvelle-Écosse a incité le gouvernement à imposer des amendes plus lourdes aux groupes et aux individus qui bafouent les directives de santé publique.

Le premier ministre Tim Houston a déclaré jeudi qu’il avait été poussé à renforcer la mesure par un récent rassemblement confessionnel qui, selon les responsables de la santé, a été responsable d’une éclosion mortelle dans le centre de soins de longue durée de 74 lits East Cumberland Lodge, à Pugwash, et d’un décès dans un foyer de groupe à Amherst.

M. Houston a indiqué que les sanctions maximales avaient été trop faibles, après qu’un pasteur d’Amherst a été condamné à une amende de 2422 $ mercredi pour avoir organisé un événement religieux en octobre qui a violé les directives sanitaires.

«Nous devons prendre les mesures que nous pouvons, a déclaré le premier ministre à la presse à l’issue d’une réunion du cabinet. Il doit y avoir un moyen de dissuasion et les amendes telles qu’elles étaient, n’étaient pas appropriées.»

À compter de maintenant, les organisations se verront imposer la peine maximale la plus élevée en vertu de la Loi sur la protection de la santé: 11 622 $ pour une première infraction et 57 622 $ pour la deuxième et chacune des suivantes. De plus, les personnes qui organisent ou assistent à un rassemblement illégal s’exposent à l’amende maximale de 2422 $ pour une première infraction et de 11 622 $ pour les suivantes – et les personnes peuvent également être condamnées à une peine de prison.

M. Houston a affirmé que les amendes étaient les plus élevées que son gouvernement pouvait imposer sans apporter de modifications législatives. «Je ne pense pas que 11 000 $ soit insignifiant pour la plupart des individus (…) Les mesures de santé publique sont là pour une raison – pour nous protéger – et ceux qui les ignorent nous mettent tous en danger, et nous l’avons vu très clairement», a-t-il lancé.

Le premier ministre a ajouté qu’il était peu probable que des sanctions plus sévères puissent être appliquées rétroactivement, mais il a exprimé l’espoir que davantage de personnes – autres que le pasteur – puissent être condamnées à une amende pour avoir assisté à l’événement d’octobre, à la suite de l’enquête en cours de la province.

Les responsables de la santé n’ont signalé aucun nouveau cas de COVID-19 à East Cumberland Lodge parmi les 22 nouveaux cas signalés jeudi. Au total, 31 résidents et 10 membres du personnel du foyer ont été déclarés positifs. La Nouvelle-Écosse compte 236 cas actifs signalés.

Mercredi, le premier ministre Houston a déclaré que l’événement religieux organisé du 21 au 25 octobre par Robert Smith, pasteur de la Gospel Light Baptist Church à Amherst, montrait un «mépris total» pour les mesures de santé publique. M. Houston a renchéri qu’un sermon prononcé par M. Smith dimanche – et partagé sur les réseaux sociaux – était «totalement dégoûtant» car cela minimisait les pertes de vie.

Dans le sermon, Robert Smith a décrit ce qui s’est passé comme un événement «malheureux» et a ajouté que c’était «la volonté de Dieu».

«Les gens essaient de nous faire honte, a-t-il déclaré dans la vidéo. Mais je n’aurai jamais honte de ce que je fais pour le Christ. La chose est-elle malheureuse? Oui, mais je n’ai pas honte parce que j’ai fait ce que je suis sûr à 110 % que le Christ voulait que je fasse.’»

Interrogé sur sa réaction, le chef du NPD, Gary Burrill, un ministre ordonné de l’Église unie, a déclaré que chaque tradition religieuse a ses «représentants moins sensibles».

M. Burrill a également témoigné de son dégoût pour l’explication de M. Smith en se référant à la volonté de Dieu. «Je pense que c’est une triste déformation de l’Évangile chrétien de parler de la volonté du Créateur de cette manière», a-t-il dit aux journalistes jeudi.

M. Houston a déclaré qu’il estimait que l’équipe d’inspection et d’application de la loi de la province, qui relève du ministère de l’Environnement, avait réagi lentement dans son enquête sur l’événement religieux à Amherst.

Jeudi, le ministre de l’Environnement, Tim Halman, a mentionné qu’il avait lancé une directive à l’intention de son personnel pour améliorer l’approche du ministère en matière de conformité. M. Halman a déclaré que l’accent avait été mis sur l’éducation du public sur les règles, et il a déclaré que cela consisterait à s’assurer qu’ils les respectent.

Plus de 1300 contraventions sommaires — d’une valeur de plus de 1,7 million de dollars en amendes — ont été délivrées en vertu des lois sur la protection de la santé et la gestion des urgences depuis la déclaration de l’état d’urgence provincial en mars 2020.

N.-B.: un cas de COVID, le ménage en quarantaine

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick impose une nouvelle mesure pour faire face au nombre toujours élevé de cas de COVID-19 dans la province.

À partir de vendredi à 18 h, si une personne est déclarée positive à la COVID-19, tous les résidents dans son ménage – quel que soit son statut vaccinal – doivent s’isoler pendant une période pouvant aller jusqu’à 14 jours, et ne pas respecter cette obligation pourrait entraîner une amende allant de 480 $ à 20 400 $.

Les membres du ménage qui sont complètement vaccinés ne pourront cesser d’être en isolement que s’ils reçoivent un test négatif au bout de cinq jours.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a déclaré que 49 % des nouveaux cas au cours de la semaine dernière étaient dus à une transmission au sein d’un ménage.

La province a signalé jeudi 72 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre de cas actifs à 566, avec 28 personnes hospitalisées, dont 14 aux soins intensifs.

Pendant ce temps, le premier ministre Blaine Higgs a déclaré qu’il ne reporterait pas la date limite de vendredi pour que tous les employés du gouvernement soient vaccinés contre la COVID-19, ce qui signifie qu’environ 2000 employés seront placés en congé sans solde à la fin de la journée de vendredi.