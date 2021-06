La Nouvelle-Écosse entame la première phase de son plan de déconfinement

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse a entamé mercredi la première des cinq phases de son plan de déconfinement.

Cette province était en confinement général depuis le 28 avril, en raison d’une éclosion de COVID-19 qui a principalement touché les importantes régions de Halifax et de Sydney.

Les terrasses des restaurants peuvent maintenant rouvrir à pleine capacité, en respectant la distanciation, et les commerces peuvent rouvrir à 25 % de leur capacité. Les écoles ont aussi rouvert mercredi dans la majeure partie de la province; elles rouvriront jeudi dans les régions de Halifax et de Sydney.

Pendant ce temps, la Nouvelle-Écosse reprend l’administration du vaccin Oxford-AstraZeneca, mais seulement en deuxièmes doses. La Nouvelle-Écosse dispose d’environ 2000 doses d’AstraZeneca qui expireront à la fin du mois de juin.

Ceux qui avaient reçu l’AstraZeneca en première dose pourront toutefois opter en deuxième dose pour le Pfizer-BioNTech ou le Moderna, comme le recommande maintenant le Comité consultatif national de l’immunisation.

T.-N.-L. attend les visiteurs le 1er juillet

Terre-Neuve-et-Labrador, de son côté, souhaite assouplir les restrictions frontalières et accueillir les voyageurs du reste du Canada dès le 1er juillet.

Les autorités sanitaires ont annoncé cet objectif mercredi en dévoilant le plan de déconfinement de la province. La province a maintenu jusqu’ici certains des contrôles frontaliers les plus stricts au pays, qui ont été contestés en vain devant les tribunaux l’année dernière par l’Association canadienne des libertés civiles.

L’objectif d’ouvrir les frontières provinciales le 1er juillet pour les voyageurs nationaux dépendra du bilan de nouveaux cas dans la province et d’une vaccination en première dose d’au moins 75 % des Terre-Neuviens âgés de 12 ans et plus.

Le plan de déconfinement prévoit que les voyageurs canadiens entièrement vaccinés n’auraient pas à s’isoler ou à présenter un résultat de test négatif. Les Canadiens «partiellement vaccinés» devraient présenter un résultat négatif à un test administré dans les trois jours suivant leur date de départ, ou ils pourraient s’isoler jusqu’à ce qu’ils obtiennent un résultat négatif.