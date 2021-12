La Nouvelle-Écosse offre 10 millions $ aux victimes des pluies diluviennes

Les propriétaires de résidences et d’entreprises ayant subi d’importants dommages non couverts par les assureurs lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Nouvelle-Écosse, en novembre, pourront recevoir un peu d’aide de la province.

À partir de maintenant, les victimes peuvent soumettre une demande d’aide financière au fonds dédié à cette fin. L’aide offerte peut couvrir jusqu’à un maximum de 200 000 $ en dommages subis par des municipalités, des PME et des organismes à but non lucratif.

Le ministre des Affaires municipales, John Lohr, affirme que le fonds devrait s’élever à un peu plus de 10 millions $ et qu’il vise à soutenir le remplacement d’appareils ménagers endommagés et autres biens. Selon M. Lohr, le gouvernement fédéral devrait contribuer au fonds à la hauteur de 3,5 millions $.

Le ministre ajoute également que la Croix-Rouge canadienne va distribuer des sommes additionnelles d’aide d’urgence au nom de la province aux foyers dans le besoin.

Coordonnatrice des situations d’urgence à la Croix-Rouge canadienne, Laura McNamara, souligne que les foyers admissibles pour une aide immédiate incluent 41 résidences du parc à roulottes Indian Gardens, à Antigonish, ainsi que 11 maisons du comté de Pictou.

Une violente tempête s’est abattue le 22 novembre dans les Maritimes, produisant des rafales pouvant atteindre 100 km/h et déversant des centaines de millimètres de pluie sur la région pendant plusieurs jours.

—

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.