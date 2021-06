La Nouvelle-Écosse rapporte douze nouveaux cas de COVID-19

HALIFAX — Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Écosse ont annoncé avoir dépisté 12 nouveaux cas de COVID-19, dont huit dans la région de Halifax.

Six de ces cas sont liés à de précédentes infections connues et les recherches se poursuivent pour identifier la source des deux autres. Trois cas ont été dépistés dans la zone est et un cas dans la zone nord.

On compte 369 cas actifs de COVID-19 en Nouvelle-Écosse avec 38 patients hospitalisés, dont 15 dans une unité de soins intensifs.

Cinq nouveaux cas au Nouveau-Brunswick

Les autorités sanitaires rapportent cinq nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Ces nouvelles infections concernent une personne de la région de Moncton, deux personnes dans la région de Fredericton et deux autres dans la région de Bathurst.

Le Nouveau-Brunswick compte 142 cas actifs de COVID-19, dont cinq patients hospitalisés. Un Néo-Brunswickois se trouve dans une unité de soins intensifs à l’extérieur de la province.

Depuis le début de la pandémie, la province a cumulé 2215 cas d’infections et 43 décès liés au coronavirus.

Environ 63,4 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Toute personne n’ayant toujours pas été inoculée est invitée à prendre rendez-vous le plus rapidement possible.

Tourisme dans les Maritimes?

L’Association hôtelière de la Nouvelle-Écosse demande plus de précisions au premier ministre Iain Rankin au sujet du plan de déconfinement de son gouvernement.

La présidente de l’association, Megan Delaney, souligne que les hôtels ont besoin d’un échéancier clair afin de permettre aux touristes et aux voyageurs d’affaires de planifier leurs déplacements.

Dans une lettre ouverte publiée mardi, Megan Delaney prévient que les hôtels de la province auront beaucoup de mal à survivre cet été sans la présence de touristes en provenance de l’extérieur de la Nouvelle-Écosse.

Elle ajoute que sans date précise fixée pour la relance des activités, les touristes pourraient choisir une autre destination où passer leurs vacances.

Le gouvernement a dévoilé un plan en cinq étapes conditionnel à l’évolution de la situation épidémiologique, au succès de la campagne de vaccination et à la capacité du système de santé de traiter les patients infectés.

La première phase doit débuter mercredi, en accordant certains assouplissements, dont la réouverture des terrasses et la possibilité pour les commerces d’accueillir des clients jusqu’à 25 % de leur capacité maximale.

Dans la province voisine, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé son intention de soutenir la relance de son industrie touristique. Des forfaits proposent d’importants rabais aux touristes en provenance des provinces voisines en vue de la réouverture de ses frontières.

Le Programme d’incitation au voyage Explore NB, réservé aux Néo-Brunswickois l’an dernier, sera maintenant offert aux visiteurs des autres provinces de l’Atlantique, a annoncé mardi la ministre du Tourisme Tammy Scott-Wallace.

Ce programme propose un remboursement de 20 % des dépenses de voyage effectuées lors d’un séjour d’au moins une nuit dans la province jusqu’à un maximum de 200 $.

Les visiteurs ayant été de passage depuis le 27 mai ou qui le seront d’ici le 31 octobre pourront se prévaloir du programme.

Le Nouveau-Brunswick prévoit accueillir des visiteurs en provenance de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador dès lundi prochain. Les Néo-Écossais pourront entrer à leur tour dès le 1er juillet. Les visiteurs des provinces de l’Atlantique n’auront pas à s’isoler pour une période de deux semaines.