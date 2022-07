La Nouvelle-Écosse regroupe cinq agences économiques en deux sociétés d’État

HALIFAX — Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse regroupe cinq agences économiques dotées d’un budget total de 100 millions $ afin de créer deux nouvelles sociétés d’État.

Le premier ministre Tim Houston a expliqué que ce changement permettra d’uniformiser les opérations, tout en rendant le gouvernement plus imputable de ses décisions concernant le développement économique.

La société de gestion des terres Nova Scotia Lands, la société de gestion immobilière Harbourside Commercial Park et la société de développement économique Develop Nova Scotia seront regroupées au sein d’une nouvelle société d’État appelée Build Nova Scotia.

L’agence de développement économique Nova Scotia Business et la société de gestion de capital de risque Innovacorp vont quant à elles ensemble devenir Invest Nova Scotia.

Le gouvernement provincial a déjà annoncé que les présidents d’Innovacorp, Nova Scotia Business, et Develop Nova Scotia seront congédiés avec indemnité de départ. Il n’a toutefois pas précisé si d’autres emplois seront perdus.

M. Houston a choisi les hommes d’affaires aguerris Wayne Crowley et Tom Hickey pour assurer la transition vers les deux nouvelles sociétés d’État jusqu’à ce que de nouvelles têtes dirigeantes soient embauchées.

Build Nova Scotia sera notamment responsable des rénovations majeures de 2 milliards $ du Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II à Halifax.

Un autre changement visera à intégrer le personnel et les opérations de la Nova Scotia Gaming Corporation au ministère des Finances et au Conseil du Trésor. M. Houston a aussi confirmé que le processus visant à améliorer la structure de gouvernance de l’Art Gallery of Nova Scotia se poursuit.

Le premier ministre a indiqué qu’un projet de loi sera présenté cet automne pour refléter les changements apportés aux agences.