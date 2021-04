La Nouvelle-Écosse se confine et rapporte 75 nouveaux cas de COVID-19

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse signale mercredi 75 nouveaux cas de COVID-19, au moment où un confinement à l’échelle de la province est mis en place dans l’espoir de freiner une récente flambée d’infections.

Le nouveau chiffre est légèrement inférieur au record de 96 cas rapportés mardi.

Soixante-sept des nouvelles infections signalées mercredi se trouvent dans la région d’Halifax et six dans la zone est, tandis que les zones de santé de l’ouest et du nord ont chacune un nouveau cas.

La Nouvelle-Écosse compte 489 infections actives déclarées.

Le confinement de deux semaines inclut la fermeture de toutes les écoles et de tous les services intérieurs non essentiels de la province.

La Marine royale canadienne et l’Armée déploient mercredi environ 75 militaires pour aider dans les centres provinciaux de dépistage de la COVID-19. L’aide avait été demandée par la province.

Le lieutenant-commandant Brian Owens dit que les forces seront réparties dans toute la province, y compris à deux endroits dans la région de Halifax: le Centre des Jeux du Canada à Halifax et le Zatzman Sportsplex à Dartmouth.

Le lieutenant-commandant Owens ajoute que des équipes seront également présentes dans des centres de test de la Première Nation de Membertou, de Truro, de Wolfville et de Yarmouth.