La Nouvelle-Écosse signale 111 cas de COVID-19 durant le week-end

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse a signalé 111 nouveaux cas de COVID-19 au cours du week-end, soit près du double du total identifié une semaine plus tôt alors qu’il y en avait 59.

Les responsables provinciaux de la santé ont indiqué que les nouveaux cas sont en grande partie concentrés dans la région ouest de la province, et ils ont attribué la montée des cas à la propagation continue de la maladie à Amherst et dans le comté de Cumberland.

Les responsables ont également noté une propagation du nouveau coronavirus liée à des rassemblements confessionnels, qui ont entraîné une transmission secondaire à d’autres rassemblements, lieux de travail et dans un établissement de soins de longue durée à Pugwash.

Une éclosion a été officiellement signalée à l’East Cumberland Lodge à Pugwash, où quatre résidants et un membre du personnel ont été déclarés positifs à la COVID-19.

Les autorités affirment que l’un des résidants est maintenant hospitalisé et que des mesures et des restrictions de santé publique accrues sont en place pour empêcher une nouvelle propagation.

Il y a 255 cas actifs de COVID-19 dans la province, avec neuf personnes hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

44 nouveaux cas au N.-B.

Le Nouveau-Brunswick a signalé 44 nouveaux cas de COVID-19 lundi.

Les responsables de la santé ont déclaré dans un communiqué de presse qu’il y avait 504 infections actives dans la province, dont 17 personnes hospitalisées pour la maladie.

Ils ont déclaré que neuf personnes étaient aux soins intensifs et que huit d’entre elles n’étaient pas vaccinées.

Environ 86 pour cent des Néo-Brunswickois admissibles sont entièrement vaccinés contre la COVID-19 et près de 93 pour cent ont reçu au moins une dose.

Les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que les membres du personnel scolaire peuvent maintenant fixer un rendez-vous pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 si six mois se sont écoulés depuis qu’ils ont reçu leur deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Reprise de certains services à Terre-Neuve

Terre-Neuve-et-Labrador a signalé neuf nouveaux cas de COVID-19 alors que certains de ses services de soins contre le cancer reprennent à la suite d’une cyberattaque contre son système de santé.

Des responsables ont déclaré lundi qu’il y avait 36 cas actifs de la COVID-19 signalés dans la province, dont une personne hospitalisée en raison de la maladie.

Selon la Santé publique, la cyberattaque ayant désactivé les systèmes informatiques de santé à la fin du mois dernier n’a pas affecté le programme de vaccination contre la COVID-19; les données montrent que 87% des résidants admissibles sont désormais entièrement vaccinés.

L’attaque a forcé certains hôpitaux et autorités sanitaires à revenir au stylo et au papier et a entraîné l’annulation de milliers de rendez-vous médicaux.

L’autorité sanitaire de l’est de la province, qui comprend Saint-Jean, a déclaré que les traitements de radiothérapie avaient repris samedi soir et que les patients seraient contactés pour planifier des rendez-vous en fonction des priorités.

L’autorité sanitaire affirme que le dépistage systématique du cancer n’est toujours pas disponible et que le personnel travaille sur des plans d’urgence pour rétablir davantage de services.