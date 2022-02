La Nouvelle-Écosse signale 54 patients dans ses unités de soins spécialisés

HALIFAX — Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Écosse signalent que 54 personnes ayant contracté la COVID-19 reçoivent des soins spécialisés dans des unités particulières.

Parmi elles, on compte 12 patients aux soins intensifs.

Les autorités n’ont pas fourni de données sur les nouvelles admissions ou les congés donnés dans les hôpitaux.

Elles rapportent toutefois 135 personnes qui ont reçu un résultat positif au test de dépistage à leur arrivée à l’hôpital, mais ont été admises pour une autre raison de santé, ou elles ont été admises à cause de la COVID-19, mais n’ont plus besoin de soins spécialisés. De plus, 177 personnes ont contracté la COVID-19 après avoir été admises à l’hôpital.

Deux cent quatorze 214 cas supplémentaires de COVID-19 ont été confirmés en laboratoire: 61 cas dans le secteur du centre, 45 dans le secteur de l’est, 53 dans le secteur du nord et 55 dans le secteur de l’ouest.