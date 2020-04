La Nouvelle-Écosse signale un 10e décès lié à la COVID-19

HALIFAX — Alors que le Nouveau-Brunswick ne signalait mardi aucun nouveau cas de COVID-19, la Nouvelle-Écosse annonçait un nouveau décès lié au virus — le dixième dans cette province.

Ce décès est survenu à la résidence de soins de longue durée Northwood, à Halifax. La veille, la Nouvelle-Écosse avait signalé la plus forte augmentation de cas en 24 heures.

Les autorités néo-écossaises ont rapporté mardi 16 nouveaux cas de la COVID-19, pour un grand total de 737 cas confirmés; onze personnes sont hospitalisées, dont trois aux soins intensifs, et 286 cas ont été résolus. Lundi, les autorités de la Nouvelle-Écosse révélaient que des cas de COVID-19 avaient été signalés dans 10 centres de soins de longue durée conventionnés et résidences pour aînés non conventionnées.

Au Nouveau-Brunswick, le bilan demeurait inchangé mardi, à 118 cas confirmés. La médecin-hygiéniste en chef précise que cinq patients restent à l’hôpital, dont un aux soins intensifs. La docteure Jennifer Russell indique qu’à ce jour, 102 personnes se sont rétablies et que la province augmente la portée des tests de dépistage.

On ne signalait pas non plus d’autres cas dans les deux autres provinces de l’Atlantique, mardi.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le bilan demeurait inchangé à 257 cas; 194 personnes se sont remises du virus, tandis que 6431 citoyens ont subi le test de dépistage. La médecin hygiéniste en chef a une fois de plus rappelé aux citoyens de suivre les directives et de pratiquer la distanciation sociale. La docteure Janice Fitzgerald a également expliqué aux citoyens comment porter correctement le masque.

Le bilan dans l’Île-du-Prince-Édouard demeure aussi inchangé, à 26 cas confirmés. Là-dessus, 23 cas sont considérés comme «rétablis». Le premier ministre Dennis King a indiqué que son gouvernement envisageait maintenant le début d’un déconfinement progressif au début de mai. La médecin hygiéniste en chef, la docteure Heather Morrison, a expliqué qu’on commencerait par autoriser certaines activités à l’extérieur et des procédures électives dans le réseau de la santé.