La Nouvelle-Écosse souhaite augmenter le recours à la justice réparatrice

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse prend des mesures pour confier davantage de dossiers judiciaires à son système avant-gardiste de justice réparatrice.

Le programme de justice réparatrice met en contact les délinquants, leurs victimes et des membres de la communauté pour rendre justice sans recourir à l’incarcération. Ce système exige que les délinquants assument la pleine responsabilité de leurs actes face aux victimes et à la communauté.

Ce programme avait été créé en 2001 en Nouvelle-Écosse pour traiter les dossiers de jeunes contrevenants; cette province est devenue la première à étendre ce système aux adultes en 2016.

Le ministre provincial de la Justice, Mark Furey, annonce maintenant des changements qui permettront aux causes d’être déférées plus tôt à ce système de justice réparatrice. Jusqu’ici, une cause ne pouvait être déférée qu’après le dépôt d’accusation ou après un verdict de culpabilité.

En vertu d’un nouveau protocole d’entente de cinq ans, la police, les procureurs, les services d’aide aux victimes et les huit organismes de justice communautaire de la province s’engagent à veiller à ce que le recours à la justice réparatrice soit systématiquement envisagé. Un moratoire demeure toutefois en vigueur pour les cas de violence familiale ou sexuelle.

On créera aussi des équipes régionales, formées d’agents de probation, qui évalueront toutes les recommandations de renvois de dossiers d’adultes. Un comité de gestion sera chargé de veiller à ce que des mécanismes de justice réparatrice soient utilisés dans tous les cas appropriés.