La nouvelle entente sur les enfants autochtones est soumise à nouveau au Tribunal

OTTAWA — Le règlement de plusieurs milliards de dollars pour les enfants et les familles lésés par le sous-financement fédéral des services dans les réserves sera maintenant présenté au Tribunal canadien des droits de la personne pour approbation, après avoir été approuvé par les chefs des Premières Nations, mardi.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré mercredi que le programme d’indemnisation révisé de 23 milliards $ est le plus important règlement de l’histoire canadienne et représente un élément important de guérison pour ceux qui ont été lésés par les politiques gouvernementales passées.

Ce règlement survient après des années de menaces de poursuites par l’Assemblée des Premières Nations et des décisions du Tribunal des droits de la personne, qui a rejeté plusieurs propositions du gouvernement fédéral, dont une encore l’année dernière.

La plus récente entente prévoit 3 milliards $ supplémentaires et une indemnisation pour 13 000 enfants de plus, ainsi que d’autres amendements qui, espèrent les deux parties, satisferont cette fois les préoccupations du tribunal.

Cindy Woodhouse, une cheffe régionale du Manitoba qui a dirigé le dossier pour l’Assemblée des Premières Nations, a remercié mercredi le premier ministre Justin Trudeau d’avoir aidé les deux parties à parvenir à une résolution fructueuse.

Mme Woodhouse a également pressé M. Trudeau d’adhérer à l’appel des chefs des Premières Nations pour que le premier ministre présente des excuses officielles aux plaignants et aux victimes.