La nouvelle mairesse de Chicago promet de mettre fin à la violence

CHICAGO — La nouvelle mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a déclaré que sa priorité serait de rétablir la sécurité et la paix dans les quartiers de la ville.

Lori Lightfoot est devenue lundi la première femme noire et la première personne ouvertement homosexuelle à diriger la Ville de Chicago. Elle a prêté serment à l’aréna Wintrust avec son épouse et sa fille à ses côtés.

Dans son discours inaugural, elle a annoncé la création au sein de la mairie d’un bureau de la sécurité publique.

Elle a affirmé que la sécurité publique ne devait pas être «un produit réservé seulement aux riches» et a signalé son intention de mobiliser toute la ville pour combattre la violence.

La police de Chicago a signalé 561 meurtres dans la ville l’année dernière. C’est 100 de moins qu’en 2017, mais plus que le nombre de meurtres combinés à New York et à Los Angeles.