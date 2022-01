La Nouvelle-Zélande instaure de nouvelles mesures pour freiner Omicron

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande — Les Néo-Zélandais vont faire face à de nouvelles restrictions, a annoncé dimanche la première ministre Jacinda Ardern. Neuf cas du variant Omicron ont été détectés dans une famille qui est venue à Auckland pour un mariage au début du mois.

Le niveau rouge de réponse à la COVID-19 comprend des mesures renforcées telles que le port de masque obligatoire et les limites des rassemblements. Elles entreront en vigueur lundi.

Mme Ardern a souligné que « le rouge n’est pas un verrouillage ». Les entreprises demeurent ouvertes. Les gens peuvent toujours rendre visite à leurs proches et se déplacer librement dans le pays.

« Notre plan de gestion des cas d’Omicron au stade précoce reste le même que celui de Delta, où nous allons rapidement tester, contacter et isoler les cas et les contacts afin de ralentir la propagation », a déclaré Mme Ardern à Wellington dimanche.

La Nouvelle-Zélande avait été parmi les rares pays restants à avoir évité toute épidémie du variant Omicron, mais la première ministre a reconnu la semaine dernière qu’une nouvelle vague était inévitable compte tenu de la transmissibilité élevée du variant.

Le pays a réussi à contenir la propagation du variant Delta, avec une moyenne d’environ 20 nouveaux cas chaque jour. Mais un nombre croissant de personnes arrivées au pays et placées en quarantaine obligatoire sont infectées par Omicron.

Cela a mis à rude épreuve le système de quarantaine et a incité le gouvernement à limiter le retour de citoyens en attendant sa décision de rouvrir ses frontières. Cela a provoqué la colère de nombreuses personnes qui souhaitent rentrer en Nouvelle-Zélande.

Environ 93 % des Néo-Zélandais âgés de 12 ans et plus sont entièrement vaccinés et 52 % ont reçu une injection de rappel. Le pays vient de commencer à vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Propagation d’Omicron

Une famille de la région de Nelson-Marlborough a assisté à un mariage et à d’autres événements à Auckland. Des estimations suggèrent qu’elle est entrée en contact avec « bien plus de 100 personnes lors de ces événements », a précisé Mme Ardern.

« Cela signifie qu’Omicron circule maintenant à Auckland et peut-être dans la région de Nelson-Marlborough, sinon ailleurs », a-t-elle ajouté.

Le passage au rouge a également un impact personnel sur la première ministre. Elle prévoyait de se marier le week-end prochain, mais en raison des nouvelles restrictions, la célébration sera reportée.

« Je viens de rejoindre de nombreux autres néo-zélandais qui ont vécu une expérience similaire à cause de la pandémie et à tous ceux qui sont pris dans ce cas de figure, je suis vraiment désolé », a-t-elle conclu.