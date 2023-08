La NS Power veut couper des arbres pour réduire les pannes causées par les ouragans

HALIFAX — Le service public d’électricité de la Nouvelle-Écosse affirme que son projet de doubler son budget d’élagage des arbres devrait améliorer la fiabilité du service électrique lorsque le prochain ouragan frappera.

Les fonds supplémentaires réduiront la probabilité de dommages aux lignes électriques lorsque des rafales massives abattront des arbres et des branches, a déclaré Matt Drover, directeur de la livraison d’énergie chez Nova Scotia Power, mercredi, lors d’une conférence de presse.

«Cela aidera certainement. Cela réduira la probabilité que des arbres tombent dans les lignes électriques. Mais avec des vents (d’ouragan) aussi élevés, cela aura toujours (un) impact sur les arbres, a précisé M. Drover. Notre objectif est de réduire cela autant que possible grâce à cet investissement.»

Trevor Beaton, directeur forestier du service public, a indiqué que le budget annuel de l’élagage des arbres passera à près de 45 millions $ en 2024, comparativement à des budgets d’environ 20 à 25 millions $ ces dernières années.

M. Beaton a fait savoir que les nouvelles sommes permettront aux équipes d’abattage d’arbres de passer d’environ 45 à 85 équipes, ce qui fera passer le nombre total d’employés d’environ 100 à 180.

La majorité de la coupe aura lieu dans les zones rurales, a soutenu M. Beaton, en particulier là où les forêts bordent les lignes électriques. Dans de nombreux cas, les arbres qui présentent des risques pour les lignes électriques n’appartiennent pas au service public, a-t-il spécifié, ajoutant que NS Power doit travailler avec les propriétaires et les municipalités pour obtenir la permission de tailler ou d’abattre des arbres.

L’ouragan Fiona a touché terre le 24 septembre 2022 et a laissé 425 000 clients sans électricité, pour une période de panne moyenne d’environ quatre jours.

Une partie de l’investissement dans l’abattage des arbres est motivée par la législation adoptée l’année dernière, exigeant que 1,8 % des augmentations générales des tarifs d’électricité soient affectées au renforcement de la fiabilité du système électrique.

Critiques des conservateurs

Le gouvernement progressiste-conservateur critique le service public depuis l’ouragan Fiona, affirmant que la société n’a pas investi suffisamment d’argent pour entretenir les infrastructures au cours de la dernière décennie.

Le service public a dit vouloir réduire les coûts liés aux dommages causés par les ouragans.

Des documents déposés fin juillet par la Nova Scotia Power auprès de l’organisme de réglementation des services publics de la province indiquent que le total des dommages causés au système électrique par Fiona s’élevait à environ 115 millions $, la tempête ayant détruit 3073 fils électriques, cassé 2700 poteaux et endommagé 44 lignes de transport.

Le plan de partage des coûts entre les contribuables et les actionnaires du service public n’a pas encore été déterminé par la Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse.

Paul Dandurand, responsable de la fiabilité du service public, a mentionné lors de la conférence de presse que la Nova Scotia Power prévoyait des ouragans plus fréquents et plus puissants. «Nous nous concentrons fortement sur les investissements dans notre système face au changement climatique et à l’intensification des conditions météorologiques», a-t-il déclaré.

M. Dandurand a noté que le service de fiabilité a été créé plus tôt cette année par la Nova Scotia Power et sera chargé de répondre aux préoccupations des clients concernant la durabilité du réseau électrique.

Matt Drover a indiqué qu’en plus d’une meilleure gestion des arbres, le producteur d’électricité de la Nouvelle-Écosse installera des poteaux plus hauts et plus larges et travaillera avec les municipalités et les développeurs pour enterrer les lignes électriques lors de la construction de nouvelles subdivisions.