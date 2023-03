La pandémie a coûté 28 milliards $ au Québec

QUÉBEC — La pandémie aura coûté 28 milliards $ au Québec.

C’est le total selon les données budgétaires du gouvernement pour la période allant du début de la pandémie en mars 2020 jusqu’en 2025.

Seulement pour le bilan de l’année 2022-2023, la lutte à la COVID-19 et les diverses mesures de soutien dans tous les ministères auront coûté plus de 5 milliards $. C’est le double de ce qui avait été prévu dans le budget de l’an dernier, soit 2,35 milliards $.

C’est en 2020-2021 que la pandémie aura coûté le plus cher au Québec, on s’en doute: 12,99 milliards $ $. En 2021-2022, l’addition montait à 9,39 milliards $.

En 2022-2023, le poste de la Santé et des Services sociaux a accaparé 4 milliards $ de la facture totale de 5 milliards $. Or la prévision en Santé et Services sociaux avait été établie l’an dernier à… 1,6 milliard $.

Pour 2023-2024, Québec devra encore prévoir une enveloppe de dépenses reliées à la pandémie. En effet, dans le budget de l’an dernier, un montant de 368 millions $ avait été estimé pour 2023-2024, notamment pour financer le plan de réduction des listes d’attente en chirurgie.

Plus précisément, dans le budget de cette année, 83 millions $ sont prévus pour réduire les listes d’attente en chirurgie.

Le deuxième poste le plus coûteux pour 2022-2023 en mesures COVID a été les Transports et Mobilité durable, pour 326 millions $. Grosso modo, il s’agit de toutes les mesures mises en place pour appuyer les sociétés de transport en commun.

Ensuite vient l’Enseignement supérieur, avec 145 millions $, qui ont servi à éliminer des intérêts sur les prêts étudiants.

Le ministère de l’Économie suit, avec 138,5 millions $ en appui au développement de certain secteurs stratégiques.

Enfin, pour 2024-2025, on prévoit encore un petit… 18 millions $ en mesures post-pandémie, pour stimuler la croissance économique.