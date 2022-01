La pandémie amène les acheteurs de voitures à adapter leurs habitudes

MONTRÉAL — La pandémie continue d’avoir des effets importants sur le marché de l’automobile, mais de nombreux acheteurs québécois et canadiens ne semblent guère se soucier de l’impact de leurs choix sur les changements climatiques.

Une analyse des données allant de janvier 2020 à la fin de novembre 2021 de la plateforme en ligne AutoHebdo et une série de sondages démontrent que même avant la vague Omicron, les Canadiens disaient utiliser moins les transports en commun (45 %), les taxis (44 %) et le covoiturage (42 %). Parallèlement, ils étaient beaucoup plus nombreux à marcher (40 %) ou à utiliser la voiture solo (36 %) plus souvent qu’auparavant.

Conscients de la pénurie mondiale de puces électroniques et de la rareté conséquente de véhicules neufs, une proportion importante (42 %) d’acheteurs de voiture se sont dits prêts à voyager plus loin pour trouver une voiture, près du tiers (30 %) se disant même prêts à aller jusqu’à 400 kilomètres pour ce faire. Sans surprise, cette rareté a eu un impact important sur le marché des véhicules d’occasion, plus du quart (27 %) des acheteurs se disant prêts à choisir un véhicule usagé plus tôt que neuf. Conséquemment, AutoHebdo a constaté que l’augmentation de la demande a poussé à la hausse les prix des véhicules d’occasion, dont le prix moyen a atteint un sommet record de 26 521 $ en octobre 2021.

L’attrait des gros véhicules

Le réchauffement climatique ne semble pas inquiéter outre mesure une proportion importante (30 %) d’acheteurs de voitures qui ont manifesté l’intention de passer à un véhicule plus gros lors de leur prochain achat. Parmi ceux-ci, près de la moitié (48 %) choisiraient un VUS tandis que près du tiers (32 %) se tourneraient plutôt vers un camion. AutoHebdo note que cette tendance se reflète chez les constructeurs, qui lancent de plus en plus de gros VUS et réduisent leurs segments de berlines compactes et de berlines à hayon et remplacent leurs modèles d’entrée de gamme par des VUS sous-compacts.

Ainsi, le Ford F-150 se classe au premier rang des recherches des Canadiens pour une sixième année consécutive (voir le palmarès plus bas). Et bien qu’il ait chuté de deux rangs pour se trouver en quatrième position au Québec, les données du marché montrent que le F-150 s’est classé en première position dans une grande majorité des régions du Québec, sauf pour les grandes villes comme Montréal, Québec et Sherbrooke. Le F-150 reste le véhicule le plus recherché dans les villes de Gaspé, Gatineau, Rivière-du-Loup, Saint-Jérôme et Trois-Rivières, notamment.

Un fort intérêt pour les véhicules électriques

En contrepartie, les analystes de la plateforme notent une popularité croissante des véhicules électriques. En interrogeant les utilisateurs de sa plateforme, AutoHebdo a constaté que près des deux tiers (64 %) des automobilistes qui possèdent un véhicule à essence ont indiqué qu’un véhicule électrique pourrait être leur prochain véhicule. Cependant, moins d’un acheteur de voiture interrogé sur dix (8 %) possède un véhicule électrique, un pourcentage que l’on s’attend à voir augmenter puisque les recherches des consommateurs pour les véhicules électriques et hybrides ont plus que doublé en 2021 et que l’inventaire de ces véhicules a augmenté de 18 pour cent comparativement à l’année précédente.

Enfin, nonobstant toutes ces considérations, les voitures de luxe continuent de retenir l’attention des Québécois, selon les plus récentes données tirées de la liste annuelle des véhicules les plus recherchés d’AutoHebdo. Ainsi, pour la première fois, une voiture de luxe — la Porsche 911 — occupe la première position du palmarès québécois de 2021, elle qui était au septième rang en 2020. Elle vient ainsi détrôner la Honda Civic qui était en tête de liste depuis les quatre dernières années.

Les véhicules les plus recherchés au Québec et au Canada en 2021:

Au Québec:

1. Porsche 911

2. Honda Civic

3. Toyota RAV4

4. Ford F-150

5. BMW Série 3

6. Ford Mustang

7. Mercedes-Benz Classe C

8. Honda CR-V

9. Jeep Grand Cherokee

10. Mazda3

Au Canada:

1. Ford F-150

2. Ford Mustang

3. BMW Série 3

4. Porsche 911

5. Mercedes-Benz Classe C

6. Honda Civic

7. Toyota RAV4

8. Mercedes Benz Classe E

9. Chevrolet Corvette

10. BMW M