La pandémie atteint de nouveaux sommets au Nouveau-Brunswick: 99 nouveaux cas

FREDERICTON — La situation n’en finit plus de s’aggraver au Nouveau-Brunswick.

Les autorités ont signalé jeudi 99 nouveaux cas, un sommet depuis le début de la pandémie de COVID-19, et deux autres décès.

Elles ont notamment indiqué qu’un sexagénaire de la région d’Edmundston et un quadragénaire de la région de Fredericton ont péri après avoir été atteint par le coronavirus. Cela porte à 59 le bilan des victimes dans la province.

Le Nouveau-Brunswick compte 690 cas actifs. Les hôpitaux s’occupent de 40 patients souffrant de la maladie, dont 16 aux soins intensifs.

Les autorités signalent que 72 des nouveaux cas n’étaient pas adéquatement vaccinés.

Trois régions semblent plus particulièrement touchées par cette nouvelle vague: on a confirmé 36 nouveaux cas dans la région de Moncton, 29 dans la région d’Edmundston et 24 dans la région de Fredericton.

Les régions de Campbellton et de Miramich en comptent trois, celles de St-Jean et de Bathurst, deux.

Selon les autorités, des cas positifs ont été identifiés dans des écoles des régions de Moncton, St-Jean, Fredericton et Edmundston.

Par ailleurs, 80 % des gens âgés de 12 ans et plus ont été adéquatement vaccinés. Le pourcentage de ceux ayant reçu au moins une dose s’élève à 88,9%.

Île-du-Prince-Édouard

La Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, a signalé jeudi trois nouveaux cas de COVID-19 dans la province.

Dans un communiqué de presse, la Dre Morrison a déclaré que les nouveaux cas impliquaient deux personnes d’une soixantaine d’années et un septuagénaire.

L’une de ces personnes a récemment voyagé à l’extérieur du Canada atlantique tandis que les autres cas font l’objet d’une enquête.

Les responsables de la santé ont également indiqué que toute personne qui a voyagé sur le vol Air Canada 8332 de Toronto à Charlottetown le 26 septembre est invitée à surveiller de près leur état de santé et à se rendre sur un site de dépistage sans rendez-vous si des symptômes de la COVID-19 se développent.

L’île compte actuellement neuf cas actifs d’infection au nouveau coronavirus et a dénombré 299 cas depuis le début de la pandémie.

Samedi dernier, 93,6% des personnes de 12 ans et plus avaient reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, tandis que 86,2% des personnes admissibles pour un vaccin sont entièrement vaccinées.