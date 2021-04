La pandémie crée plusieurs problèmes pour les Forces armées canadiennes

OTTAWA — Les pilotes de l’armée de l’air canadienne risquent de perdre leurs habiletés en raison des restrictions restreignant leur capacité à mener des exercices, craint un officier supérieur.

Selon le brigadier-général Iain Huddleston, directeur général de la préparation aérienne de l’Aviation royale canadienne, la pandémie nuit aussi à l’obtention de pièces de rechange pour certains appareils.

L’armée de l’air n’est pas la seule partie de l’armée à faire face aux défis créés par la COVID-19, notamment sur le plan de la formation.

L’Armée canadienne prévoit de tenir la semaine prochaine son entraînement le plus important en Alberta après avoir annulé l’opération en 2020.

Mais en 2021, l’exercice Maple Resolve n’impliquera qu’environ la moitié du nombre normal de soldats et presque aucun allié international.

Pendant ce temps, une enquête interne menée l’année dernière révèle que de nombreux militaires ont du mal à rester en forme physiquement et mentalement. Un grand nombre de soldats mangent plus mal et consomment plus d’alcool, de tabac et de marijuana pendant la pandémie.