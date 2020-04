La pandémie de COVID-19 pourrait faire entre 3000 et 15 000 morts en Ontario

TORONTO — Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a annoncé vendredi que plus d’entreprises devraient fermer leurs portes, à la suite de sombres projections sur la propagation de la COVID-19 dans cette province.

Le gouvernement Ford a pris cette décision au moment où les responsables de la santé publique ont publiait vendredi des chiffres montrant qu’entre 3000 et 15 000 personnes pourraient mourir en Ontario pendant toute la durée de la pandémie de COVID-19. Les mêmes projections ont aussi montré qu’on aurait pu atteindre 100 000 morts si aucune mesure n’avait été prise.

Selon M. Ford, ces chiffres démontrent que la distanciation physique sauve des vies et que le gouvernement est prêt à faire tout ce qu’il faut pour protéger les Ontariens.

Le premier ministre a ainsi annoncé une mise à jour de la liste des lieux de travail essentiels autorisés à rester ouverts en Ontario; les nouvelles fermetures entreront en vigueur à 23 h 59 samedi soir. Elles visent notamment tout le secteur de la construction industrielle, à l’exception des projets essentiels tels que les hôpitaux.

La liste actualisée ordonne par contre à d’autres entreprises de fournir leurs services autrement, par exemple la livraison ou la collecte en bordure de trottoir, «sauf dans des cas exceptionnels». Cette mesure comprend les magasins qui vendent des produits de quincaillerie, des pièces et fournitures automobiles, des produits pour animaux et animaux de compagnie, des fournitures de bureau, des services de réparation et produits informatiques ainsi que des fournitures de sécurité, indique le gouvernement Ford. La liste complète est publiée sur le site du gouvernement ontarien.

Seuls les projets de construction essentiels se poursuivront, y compris des projets industriels comme les raffineries et les usines pétrochimiques ainsi que les projets d’infrastructure comme de nouveaux hôpitaux, routes et ponts, précise-t-on. Les nouveaux chantiers de projets résidentiels cesseront, mais les chantiers résidentiels sur le point d’être achevés pourront se poursuivre.

«Nous vivons un moment crucial dans la lutte contre la COVID-19, a indiqué le premier ministre Ford. Chacun doit faire sa part pour freiner la propagation et aplanir la courbe. Si votre entreprise ne fait pas partie des entreprises essentielles, vous devez fermer vos portes, travailler de la maison si possible et jouer un rôle pour aider à contenir cette éclosion. C’est une question de vie ou de mort.»

Les propriétaires d’entreprises qui ont des questions à propos de leur statut d’«entreprise essentielle» peuvent téléphoner au 1 888 444-3659.

L’Ontario a signalé vendredi 462 nouveaux cas de COVID-19, dont 14 décès supplémentaires, pour un bilan total de 67 morts. Dans toute la province, on recensait vendredi 3255 cas confirmés de la COVID-19, une augmentation de 16 % par rapport à jeudi. Le nombre de cas résolus a par ailleurs bondi de plus de 30 pour cent, passant de 831 jeudi à 1023 vendredi.