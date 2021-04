La pandémie devient de plus en plus incontrôlable en Ontario: 4456 nouveaux cas

TORONTO — La pandémie devient de plus en plus incontrôlable en Ontario où les autorités signalent 4436 nouveaux cas, un sommet depuis le début de la pandémie.

Elles ont aussi rapporté 21 nouveaux décès liés à la COVID-19.

Dans la seule ville de Toronto, le nombre de nouveaux cas a bondi à 1353. La ministre de la Santé Christine Elliot a précisé que 860 et 444 autres cas ont été enregistrés dans les régions avoisinantes de Peel et de York. Elle a aussi indiqué que la ville d’Ottawa et la région de Durham avaient respectivement signalé 377 et 329 cas supplémentaires.

Selon les données gouvernementales, 1513 patients sont présentement hospitalisés en Ontario, dont 605 aux soins intensifs. On compte aussi 382 personnes sous respirateur.

Près de 3,14 doses de vaccin ont été administrées depuis de début de la campagne de vaccination.

700 autres pharmacies

Plus de 700 pharmacies s’ajoutent à la campagne de vaccination.

Le gouvernement a annoncé cette mesure permettra d’accroître rapidement l’accessibilité au vaccin d’AstraZeneca pour les personnes âgées d’au moins 55 ans.

Plus de 1400 pharmacies offriront la vaccination. Le gouvernement en ajouter 100 autres d’ici la fin du mois.

Selon la solliciteuse générale Sylvia Jones, cela permettra aux Ontariens d’avoir un accès plus pratique et plus près de chez eux au vaccin.

«Avec la propagation croissante des variants préoccupants et le nombre de cas qui se compte par milliers chaque jour, nous encourageons toutes les personnes admissibles à se faire vacciner et à se protéger ainsi que leur famille. Pour ceux qui attendent encore, soyez patients, car votre tour arrive», a-t-elle déclaré par communiqué.

La liste des pharmacies participant à ce programme est disponible sur le site: https://covid-19.ontario.ca/vaccine-locations.