La pandémie efface les améliorations apportées à la frontière après le 11/09

WASHINGTON — Les attentats du 11 septembre 2001 ont fait naître divers mythes au sujet de la frontière canado-américaine.

Premier mythe: les terroristes d’al-Qaida sont passés par le Canada avant de se rendre aux États-Unis. Celui-ci a nécessité des années d’efforts diplomatiques avant d’être effacé.

Second mythe: la cogestion de la frontière est un éclatant exemple d’une collaboration harmonieuse entre deux pays. La pandémie de COVID-19 n’en a fait qu’une bouchée.

«Nous ne sommes pas sur la même longueur d’onde sur la gestion de la frontière en temps de pandémie, constate Laurie Trautman, la directrice du Border Policy Research Institute de l’Université Western Washington. Le travail en tandem est disparu. À l’époque des attentats, les États-Unis avaient joué un rôle de premier plan, mais le Canada les avait suivis dans une étroite collaboration.»

Il y a 20 ans, le Canada n’avait pas eu le choix quand les États-Unis avaient fermé toutes ses frontières et interdit le survol de son territoire à tous les avions commerciaux.

«L’alerte 1 avait été déclenchée sur le champ, se souvient l’ambassadeur canadien aux États-Unis de l’époque, Michael Kergin. La frontière avait été complètement fermée de façon hermétique.»

Les conséquences ont été immédiates et coûteuses: de longues files de camions pouvant atteindre des dizaines de kilomètres se sont formées près des divers passages frontaliers.

Heureusement, M. Kergin avait une relation chaleureuse avec Andy Card, le chef de cabinet du président George W. Bush.

M. Card n’ignorait pas les conséquences d’une telle fermeture, notamment sur l’industrie automobile. Et l’ambassadeur canadien avait son numéro de téléphone.

«Je ne pensais pas que son cellulaire fonctionnerait, raconte M. Kergin. Il a répondu et nous avons pu amorcer le processus permettant de dégager les embouteillages à la frontière. Les douanes ont commencé à laisser entrer les camions.»

Le carnet d’adresses de M. Kergin a pu être utilisé de nouveau à bon escient lorsque, peu de temps après les attentats, l’ancien gouverneur de la Pennsylvanie Tom Ridge, a été nommé à la tête du nouveau ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis.

M. Kergin se souvient que Tom Ridge et le ministre canadien des Affaires étrangères, John Manley, s’entendaient bien.

«En moins de trois mois, nous avons établi une assez bonne formule pour atténuer les conséquences négatives [des mesures de sécurité] à la frontière.»

Quelques mois plus tard, les deux pays signèrent l’Entente sur la frontière intelligente, qui est devenue la pierre d’assise de la gestion de leur frontière commune.

L’entente a donné naissance à des programmes comme Nexus. Celui-ci a été conçu pour accélérer le passage à la frontière des voyageurs préautorisés à faible risque.

Deux décennies plus tard, cette coopération a permis aux travailleurs essentiels, aux marchandises et aux étudiants étrangers de franchir la frontière malgré les restrictions mises en place à cause de la pandémie.

«Ç’a été plus facile de fermer la frontière en 2020 en raison des systèmes en place depuis le 11 septembre 2001», dit Roy Norton, un ancien diplomate de haut rang.

Mais cette impression de coopération a disparu en fumée le mois dernier. Si le Canada permet l’entrée au pays à tous les citoyens américains adéquatement vaccinés, les États-Unis n’ont pas emboîté le pas. Préoccupés par le variant Delta, les Américains continuent d’empêcher l’arrivée des Canadiens sur leur territoire jusqu’au 21 septembre.

Les voyageurs non essentiels peuvent aller aux États-Unis en prenant l’avion, en partie parce que les compagnies aériennes imposent certaines mesures de sécurité, mais ça n’offre aucune consolation aux familles demeurant près de la frontière qui ne peuvent aller voir leurs proches vivant sur le sol américain.

«Aux États-Unis, le département de la Sécurité intérieure ne veut pas s’occuper des données relatives à la santé publique pendant que les Centers for Disease Control ne veulent pas laisser entrer les gens au hasard, dit Mme Trautman. On a perdu beaucoup une grande part de la mémoire institutionnelle, non seulement des 20 dernières années, mais aussi des quatre ou cinq dernières années.»

Selon elle, il faudrait créer une entité au sein de la bureaucratie américaine afin que les enjeux liés à la frontière demeurent à l’avant-plan des décisions gouvernementales.

«Qu’il s’agisse d’un comité d’experts ou d’une commission, il faudra créer quelque chose ayant des connaissances historiques pouvant rappeler l’importance de la question de la frontière, avance Mme Trautman. À un certain degré, cette question est en bas de la liste des priorités. Si un organisme pouvait s’occuper de la question, ce serait plus efficace.»