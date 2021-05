La pandémie ne donne aucun signe d’essoufflement en Nouvelle-Écosse

La pandémie de COVID-19 semble ne donner aucun signe de répit aux Néo-Écossais. Elle semble même progresser à l’extérieur de la zone du centre où est située la capitale Halifax.

Les autorités provinciales ont fait état dimanche de 165 nouveaux cas sur leur territoire. La zone du centre demeure la plus touchée, elle qui compte 138 cas supplémentaires. Mais la zone de l’est en recense 16. Six autres cas ont été identifiés le secteur de l’ouest et cinq dans le secteur du nord.

La Nouvelle-Écosse compte 1 626 cas actifs. Cinquante personnes sont hospitalisées, dont sept aux soins intensifs.

La gravité de la situation a incité Santé Nouvelle-Écosse à créer une équipe chargée de communiquer immédiatement avec toutes les personnes ayant un cas positif pour les aviser et pour déterminer si elles ont besoin de soutien.

Six nouveaux cas au N.-B.

Les autorités néo-brunswickoises ont signalé six nouveaux cas dans la province: trois dans la région de Moncton, deux dans la région de Fredericton et le dernier dans la région de Saint-Jean.

Une éclosion a éclaté à l’école secondaire Kennebecasis Valley, à Quispamsis. Les élèves qui n’ont pas été contactés par Santé publique pourront retourner mardi à l’école. Signalons qu’un congé était déjà prévu à l’horaire, lundi.

Le nombre de cas actifs s’élève à 141. Les autorités ont déploré 41 décès depuis le début de la pandémie. On recense 10 patients dans les hôpitaux, dont trois à l’extérieur de la province.

Cinq cas à T.-N.-L

Terre-Neuve-et-Labrador dit avoir identifié cinq nouveaux cas dans la province.

Trois de ces cas, trois quadragénaires, résident dans la région sanitaire de l’est. Le quatrième est un sexagénaire vivant dans la région du centre et la cinquième est une septuagénaire de la région de l’ouest.

La province compte 67 cas actifs.