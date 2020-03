La pandémie présente de nouveaux défis pour les familles des victimes du vol 752

OTTAWA — L’actuelle pandémie présente de nouveaux défis pour les familles déjà éprouvées des 55 Canadiens qui sont morts en janvier lorsque leur avion a été abattu par les forces iraniennes.

Hamed Esmaeilion, un dentiste de la région de Toronto, a perdu son épouse Parisa et leur fille de neuf ans dans l’écrasement du vol 752 de la compagnie Ukraine International, abattu par l’armée iranienne le 8 janvier dernier près de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord.

Dans une entrevue à La Presse canadienne jeudi, M. Esmaeilion rappelle que la pandémie de la COVID-19 a forcé l’annulation de plusieurs rencontres entre les familles et des responsables canadiens. Les familles espéraient obtenir des mises à jour concernant l’enquête sur l’écrasement et les efforts d’Ottawa pour obtenir des indemnités de Téhéran et de la compagnie aérienne.

M. Esmaeilion admet aussi que le confinement sanitaire est particulièrement difficile à vivre, alors qu’il est toujours en deuil de sa femme et de sa fille. Il éprouve par ailleurs de la frustration face au refus persistant de l’Iran de rendre disponibles les enregistreurs de vol de l’avion de ligne. L’Iran avait promis le 11 mars dernier de remettre les boîtes noires aux autorités ukrainiennes dans un délai de deux semaines, mais Téhéran ne l’a toujours pas fait.

M. Esmaeilion exhorte le gouvernement canadien à ne pas laisser la pandémie le distraire des efforts pour obliger l’Iran à prendre ses responsabilités.