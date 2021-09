La pandémie provoquerait une hausse du nombre de passagers turbulents en avion

CALGARY — Les agents de bord canadiens affirment être soumis à des niveaux inacceptables de «rage de l’air» de la part des passagers, alors que la pandémie de COVID-19 perdure.

Selon le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), les agents de bord ont constaté une hausse du nombre de cas de comportements désagréables pendant l’été. Les altercations avec les passagers sont de plus en plus courantes, ce qui affecte la santé mentale des agents de bord.

Plusieurs des problèmes émanent des passagers qui refusent de se conformer aux exigences fédérales vis-à-vis du port du masque à bord des avions. Des données de Transports Canada ont montré une hausse des signalements d’incidents impliquant des passagers qui refusaient de porter un masque pendant la saison estivale.

Les lignes aériennes ont rapporté de tels incidents avec 330 passagers pendant les mois de juillet et août, soit plus du double du nombre d’incidents rapportés en avril et en mai.

Mais le SCFP soutient que ces chiffres minimisent en fait la situation. Selon le syndicat, seulement les incidents les plus sérieux sont rapportés aux autorités réglementaires, mais les agents de bord doivent en fait composer avec les confrontations et l’impolitesse sur une base quotidienne.

Le transporteur WestJet, de Calgary, a indiqué avoir interdit de vol 118 passagers en raison de leur résistance au port du masque depuis le mois de septembre 2020.