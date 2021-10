La panne illustre le rôle vital que joue Facebook à travers le monde

NEW YORK — Si la panne qui a paralysé pendant six heures Facebook, Instagram et Whatsapp a irrité des millions d’utilisateurs occasionnels à travers le monde, elle a aussi donné des maux de tête beaucoup plus sérieux à ceux qui utilisent ces plateformes pour faire fonctionner leurs entreprises ou pour communiquer avec leurs proches.

Quand les trois services ont été mis hors service lundi, nous avons eu droit à une illustration brutale de la puissance et de la portée de Facebook, qui est propriétaire des deux autres.

La disparition de Whatsapp a pris des millions de personnes de court à travers le monde. Le service de messagerie est de loin l’application la plus populaire au Brésil, où elle est installée sur 99 % des téléphones cellulaires, selon la firme de sondages Mobile Time.

WhatsApp est devenue essentielle au Brésil aux communications entre proches et amis, mais aussi au travail — plusieurs entreprises l’utilisent pour communiquer avec leurs clients —, à l’école et pour réaliser des transactions quotidiennes, comme commander de la nourriture.

La prise de rendez-vous est soudainement devenue très compliquée, et le service téléphonique a croulé sous la demande.

Des centaines de milliers d’Haïtiens, en Haïti et à l’étranger, ont été inquiétés par la panne de WhatsApp.

Plusieurs des 11 millions d’habitants du pays dépendent du service pour s’informer de la violence dans un secteur ou un autre, ou pour rejoindre leurs proches aux États-Unis au sujet de transferts d’argent ou d’autres sujets urgents. Les migrants haïtiens qui font route vers les États-Unis en dépendent pour se retrouver mutuellement ou pour partager de l’information.

Dans la portion rebelle de la Syrie, où les infrastructures de télécommunications ont été anéanties par la guerre, les résidents et les secouristes dépendent essentiellement des communications par internet.

Naser AlMuhawish, un médecin syrien installé en Turquie, surveille les éclosions de coronavirus dans le territoire rebelle. Il dit que Whatsapp est son principal moyen pour rester en contact avec plus de 500 travailleurs sur le terrain.

Ils ont commencé à utiliser Skype, mais Whatsapp est préférable quand la connexion à internet est instable, a-t-il dit. S’il avait dû prévenir ses collègues d’une urgence, comme un bombardement, la situation aurait été critique, a-t-il prévenu.

«Heureusement, rien de tout ça ne s’est produit hier pendant la panne», a-t-il dit.

À Lima, au Pérou, la panne a compliqué la vie à la technicienne dentaire Mary Mejia. Comme plusieurs employés de secteur de la santé de ce pays, elle utilise Whatsapp pour de multiples tâches, comme prendre des rendez-vous ou commander des fournitures.

«Parfois le dentiste est avec un patient et je dois communiquer avec un technicien, a-t-elle expliqué. Devoir sortir pour faire un appel nous ralentit. Nous sommes rendus tellement habitués à cet outil.»

Des millions d’Africains utilisent Whatsapp pour leurs appels, «donc les gens ont eu l’impression qu’ils étaient coupés du monde», a dit Mark Tinka, du fournisseur internet sud-africain SEACOM.

Plusieurs Africains utilisent Whatsapp pour rejoindre leurs proches dans d’autres pays. Sa belle-fille habite dans l’Idaho et son père est décédé dimanche; elle a été incapable de rejoindre sa famille en Tanzanie pour faire les arrangements nécessaires.

«C’est fou à quel point les gens ne comprennent pas vraiment l’impact qu’ont trois ou quatre fournisseurs de contenu sur l’utilité d’internet», a dit M. Tinka.

Facebook a attribué la panne à une erreur interne causée par un «changement de configuration», sans fournir plus de détails.

Les pannes de Facebook et Instagram ont aussi fait perdre des centaines de milliers de dollars aux petites entreprises.

«La panne d’aujourd’hui a clairement mis en lumière notre dépendance envers Facebook et ses propriétés comme Whatsapp et Instagram», a dit la professeure Brooke Erin Duffy, de l’université Cornell. Elle a rappelé que de vastes catégories de travailleurs dépendent de ces plateformes pour gagner leur vie.

La panne, a-t-elle ajouté, est un autre exemple de la vulnérabilité qui menace les entrepreneurs ou les petites entreprises chaque fois que Facebook ou d’autres apportent des changements qui touchent le fonctionnement des sites.

Sarah Murdoch, de l’agence de voyage Adventures with Sarah de Seattle, dépend de Facebook Live pour faire la promotion de ses forfaits. Elle calcule que la panne lui a coûté des milliers de dollars en réservations.

«J’ai essayé d’autres plateformes parce que je me méfie de Facebook, mais aucune n’est aussi puissante pour le genre de contenu que je produis», a-t-elle dit. Quant à ses pertes, «ce ne sont peut-être que quelques personnes, mais nous sommes si petits que ça fait mal».

Heather Lynton gère un studio de photographie en Indiana depuis 18 ans. Ses clients la rejoignent habituellement sur les réseaux sociaux, et elle croit avoir raté trois ou quatre réservations à 200 $ US par client.

«Plusieurs personnes ont un moment très spécifique pendant lequel elles peuvent réserver, a-t-elle dit. Si elles n’obtiennent pas immédiatement une réponse, elles vont ailleurs.»