La Parti québécois tient son conseil national à Boucherville

MONTRÉAL — Les membres du Parti québécois sont réunis samedi à Boucherville pour leur conseil national en vue du rendez-vous électoral d’octobre.

Les participants qui sont rassemblés à l’hôtel Mortagne doivent notamment discuter de l’identité québécoise et de l’indépendance. L’état du français et les actions à prendre en éducation et en immigration feront aussi l’objet d’un panel.

Le chef péquiste Paul St-Pierre-Plamondon doit prendre la parole samedi matin. Le chef du Bloc québécois Yves François-Blanchet doit aussi prononcer une allocution en après-midi.

Le conseil national du PQ s’ouvre alors que la formation souverainiste est au plus bas dans les sondages avec 8 % des intentions de vote selon le dernier coup de sonde de Léger.

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.