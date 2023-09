La pauvreté des enfants a augmenté aux É.-U. après la fin des prestations COVID-19

La pauvreté des enfants aux États-Unis a plus que doublé et le revenu médian des ménages a diminué l’année dernière lorsque les prestations gouvernementales liées à la pandémie de coronavirus ont expiré et que l’inflation a continué d’augmenter, selon des chiffres publiés mardi par le Bureau du recensement des États-Unis.

Dans un même temps, le taux de pauvreté officiel des Noirs américains est tombé à son plus bas niveau jamais enregistré et les inégalités de revenus ont diminué pour la première fois depuis 2007 si l’on considère le revenu avant impôts. Cependant, les inégalités de revenus se sont accrues lorsque l’on utilise le revenu après impôt, un autre résultat de la fin des crédits d’impôt à l’ère de la pandémie, selon les rapports du Bureau du recensement des États-Unis sur le revenu, la pauvreté et l’assurance maladie.

Les rapports reflètent les facteurs parfois contradictoires qui ont frappé l’année dernière les ménages américains, qui ont été confrontés à un marché du travail robuste, avec une augmentation du nombre de travailleurs à temps plein d’une année à l’autre, mais aussi une hausse de l’inflation et la fin des mesures de relance de l’ère pandémique.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral avait élargi le crédit d’impôt pour enfants et avait envoyé des paiements aux personnes qui avaient souffert de la pandémie, réduisant ainsi les mesures de pauvreté en 2021. L’extension du crédit d’impôt pour enfants a expiré fin 2021 et d’autres prestations liées à la pandémie ont expiré au cours de la dernière année.

En conséquence, le taux de mesure supplémentaire de pauvreté pour les enfants a bondi de 7,2 points de pourcentage pour atteindre 12,4 % en 2022, selon le Bureau du recensement.

«Cela représente un retour au niveau de pauvreté des enfants d’avant la pandémie, a déclaré Liana Fox, cheffe adjointe de division au Bureau du recensement, lors d’une conférence de presse. Nous avons constaté que le crédit d’impôt pour enfants a entraîné une diminution substantielle de la pauvreté des enfants.»

Dans un communiqué, le président Joe Biden a reproché aux républicains du Congrès de ne pas avoir prolongé le crédit d’impôt amélioré pour enfants et s’est engagé à le rétablir.

«L’augmentation signalée aujourd’hui de la pauvreté des enfants n’est pas un hasard», a affirmé M. Biden.

Le revenu médian des ménages en 2022 était de 74 580 $, soit une baisse de 2,3 % par rapport à 2021. Les Américains d’origine asiatique avaient le revenu médian des ménages le plus élevé, à près de 109 000 $, tandis que les Noirs américains avaient le plus bas, à environ 53 000 $.

Le taux de pauvreté officiel était de 11,5 %, et pour les Noirs américains cela s’élevait à 17,1 %, le plus bas jamais enregistré. La mesure supplémentaire de pauvreté était de 12,4 %, soit une augmentation de 4,6 points de pourcentage par rapport à 2021.

Le Bureau du recensement des États-Unis publie deux mesures sur la pauvreté. La mesure officielle de la pauvreté est basée sur les ressources monétaires. La mesure supplémentaire de la pauvreté comprend à la fois les prestations en espèces et non monétaires et soustrait les dépenses nécessaires telles que les impôts et les frais médicaux.

Le taux de personnes dépourvues d’assurance maladie a chuté de près d’un demi-point de pourcentage pour s’élever à 7,9 %, et il a diminué pour les personnes de tous les groupes d’âge, à l’exception de celles âgées de 18 ans ou moins, selon le Bureau du recensement.