La peine de mort est confirmée pour l’auteur de l’attentat antisémite de Pittsburgh

PITTSBURGH — L’homme qui avait assassiné 11 fidèles dans une synagogue de Pittsburgh en 2018 a été formellement condamné à mort par un juge, jeudi. La veille, un jury avait déterminé que la peine capitale était appropriée pour l’auteur de l’attentat antisémite le plus meurtrier de l’histoire américaine.

Le juge de district Robert Colville a imposé jeudi la peine de mort à Robert Bowers, un camionneur de 50 ans dont l’antisémitisme virulent l’a poussé à se frayer un chemin dans une synagogue et à cibler des Juifs.

Bowers avait dénoncé les Juifs en ligne avant de commettre l’attentat à la synagogue «Tree of Life», le 27 octobre 2018, et il a déclaré à la police sur les lieux que «tous ces Juifs doivent mourir». Il a depuis exprimé sa fierté d’avoir commis ces meurtres.

Les jurés ont été unanimes pour conclure que cet attentat était motivé par la haine des Juifs et que Bowers avait choisi cette synagogue de Pittsburgh pour son emplacement dans l’une des communautés juives les plus importantes et les plus historiques des États-Unis, afin qu’il puisse «maximiser la dévastation, amplifier le préjudice de ses crimes et instiller la peur au sein des communautés juives locales, nationales et internationales». Ils ont également souligné l’absence de remords de l’accusé.

Le jury a rejeté les affirmations de la défense selon lesquelles Bowers souffrait de schizophrénie et que ses idées délirantes sur le peuple juif l’avaient poussé à commettre ces crimes.

Il s’agit de la première condamnation à mort fédérale prononcée sous la présidence de Joe Biden, qui s’était engagé lors de sa campagne de 2020 à mettre fin à la peine capitale. Sous son administration, le département de la Justice a imposé un moratoire sur les exécutions fédérales et a refusé d’autoriser la peine de mort dans des centaines de nouvelles affaires où elle pourrait s’appliquer.

Mais dans ce cas-ci, les procureurs fédéraux ont plaidé que la mort était la punition appropriée pour Bowers, citant la vulnérabilité de ses victimes, principalement âgées, et son ciblage haineux d’une communauté religieuse.

Un appel est attendu, ce qui signifie que Bowers passerait probablement encore des années dans le «couloir de la mort» fédéral même si le département de la Justice devait lever un jour le moratoire sur les exécutions.

Bowers, qui était armé d’un fusil semi-automatique AR-15 et d’autres armes, a également blessé sept personnes, dont cinq policiers dépêchés sur place. Il a été reconnu coupable en juin de 63 chefs d’accusation fédéraux, dont des crimes haineux ayant entraîné la mort et une entrave au libre exercice de la religion ayant entraîné la mort.