La péquiste Véronique Hivon ne se représentera pas aux élections d’octobre

MONTRÉAL — La députée péquiste Véronique Hivon a annoncé jeudi qu’elle ne se représentera pas aux élections d’octobre prochain, lors d’une conférence de presse dans sa circonscription de Joliette.

Elle a dit quitter la vie politique «sans une once de lassitude ou de désabusement», mais dans le but de «trouver un espace de liberté et un espace de normalité» et «un peu plus de recul, de nuance, et un peu moins d’instantanéité».

Elle a assuré que le Parti québécois (PQ) conservait toute sa confiance et qu’elle restera une «militante très engagée» de la formation, notamment en participant à la campagne électorale de son successeur dans Joliette.

La politicienne, en poste depuis 2008, était une grosse pointure de son parti. Elle est surtout connue pour avoir piloté le dossier «Mourir dans la dignité» lors du bref passage du PQ au pouvoir en 2012-2014.

Son projet de loi encadrant l’aide médicale à mourir, mort au feuilleton lors du déclenchement d’élections anticipées, a finalement été adopté sous le gouvernement libéral.

Mme Hivon a été ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre déléguée aux Services sociaux et à la protection de la jeunesse. Elle avait aussi été nommée vice-cheffe du PQ durant la campagne électorale de 2018.

Dans ce dernier scrutin, le PQ avait connu un revers historique au profit de la Coalition avenir Québec (CAQ), ne récoltant que 17 % des voix.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.