La philanthropie pour le climat freinée par la pandémie reprendrait son élan

La Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, qui a été reportée d’un an en raison de la COVID-19, a promu une série d’annonces de fondations et de particuliers tentant d’investir de l’argent dans les efforts de lutte contre le changement climatique, un domaine négligé par la philanthropie selon plusieurs.

Alors que les décideurs du monde entier se réunissaient à Glasgow pour une série de réunions tant attendues sur les changements climatiques, un groupe de gouvernements et de fondations privées a annoncé son intention d’affecter 1,7 milliard $ US aux groupes autochtones et communautaires œuvrant pour la protection des forêts, une stratégie clé pour absorber les émissions de carbone.

«Nous devons faire sortir l’argent», a déclaré Kevin Currey, responsable des programmes pour les ressources naturelles et le changement climatique à la Fondation Ford.

Ford a prévu 100 millions $ pour aider les groupes autochtones à assurer leurs droits et préserver les terres forestières. Les autres donateurs comprennent le Fonds Christensen, Sobrato Philanthropies et les fondations Good Energies, Hewlett, Oak et Packard. L’engagement de 1,7 milliard $ US comprend des promesses de dons des gouvernements britannique, allemand, néerlandais, norvégien et américain. À ces donateurs s’ajoutent neuf autres bailleurs de fonds qui participent au «Protecting Our Planet Challenge», une campagne de 5 milliards $ US sur 10 ans ancrée par l’investissement d’un milliard de dollars du «Bezos Earth Fund» (Fonds Bezos pour la Terre).

Parallèlement, le Fonds Bezos a promis un total de deux milliards de dollars pour la transformation du système alimentaire et les efforts de restauration des milieux naturels. Les promesses découlent d’un engagement précédent du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, de consacrer 10 milliards $ US à la lutte contre le changement climatique. L’effort de transformation du système alimentaire soutiendra une gamme d’activités, y compris l’augmentation des rendements des cultures tout en réduisant les superficies consacrées à l’agriculture et les pertes et le gaspillage alimentaires, et une aide pour orienter le régime des gens vers des sources végétales. Les travaux sur les milieux naturels seront concentrés en Afrique et aux États-Unis et comprendront la plantation d’arbres et la revitalisation des prairies, selon un communiqué de presse.

Parmi les autres engagements climatiques récents, on compte 33 millions $ US de l’Initiative Chan Zuckerberg, des fonds annoncés en octobre pour soutenir, entre autres, les entrepreneurs travaillant sur des technologies pour éliminer ou réduire les émissions de carbone. Toujours en octobre, 20 fondations ont annoncé qu’elles consacreraient 223 millions $ US à la réduction des émissions de méthane. En juin, les fondations Ikea et Rockefeller ont annoncé qu’elles engageraient un total d’un milliard de dollars pour développer les énergies renouvelables – et plus d’argent pourrait être en route.

Un élan freiné par la pandémie

Les subventions philanthropiques pour lutter contre le changement climatique étaient en hausse avant la pandémie, a déclaré Larry Kramer, président de la Fondation Hewlett, qui a pris part à l’engagement de réduction du méthane. L’élan a été freiné alors que la pandémie faisait des ravages et que les réunions de Glasgow ont été reportées. Maintenant que les réunions ont lieu et qu’une administration Biden sensible aux questions environnementales a succédé à celle de Donald Trump à la Maison-Blanche, il y a une demande refoulée d’action de la part de la philanthropie, a-t-il laissé entendre.

«Il y a en quelque sorte un réveil de l’intérêt et de l’attention», a dit M. Kramer.

Le soutien philanthropique à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique a représenté moins de 2 % des 750 milliards $ US donnés par des fondations et des particuliers dans le monde l’année dernière, selon une étude menée par ClimateWorks, une organisation soutenue par des fondations. Mais les subventions liées au climat augmentaient à un rythme plus rapide que les dons philanthropiques, selon le rapport, avant même les engagements pris à l’approche du sommet de Glasgow.

Le débat a été relancé quant à la meilleure utilisation des fonds pour aider à atteindre les objectifs internationaux de réchauffement de la planète.

Soutien aux mouvements citoyens

Certains experts comme Ana Baptista, directrice associée du Centre Tishman de l’environnement et du design de l’organisation américaine The New School, espèrent que plus de fonds seront consacrés aux mouvements citoyens, en particulier ceux dirigés par les personnes de couleur et les peuples autochtones, qui sont les plus touchés par les effets du changement climatique. Trop de fonds, a dit Mme Baptista, sont voués à des développements technologiques démesurés qui ne traitent pas des politiques énergétiques et économiques fondées sur le racisme et le colonialisme.

«Beaucoup de bailleurs de fonds pour le climat sont très amoureux des solutions technologiques et des choses qui promettent un changement vraiment rapide grâce à la technologie et à l’innovation», a-t-elle déclaré.

Johannes Ackva, gestionnaire de fonds au Founders Pledge, convient que le soutien aux mouvements populaires est essentiel pour réussir à atteindre des objectifs climatiques plus larges. Mais M. Ackva, qui gère un fonds qui espère décaisser au moins 10 millions $ en subventions pour le combat contre le dérèglement climatique cette année, pense qu’il y a une lacune dans le soutien philanthropique dans le développement de politiques et de technologies qui aident à réduire les émissions de la grande industrie et à soutenir l’énergie nucléaire durable.

Il prévient que l’attention que les bailleurs de fonds accordent aux carburants renouvelables, à la justice environnementale et à la conservation des terres forestières pourrait les amener à négliger les subventions viables aux organisations qui pourraient avoir un impact plus large.

Le Climate Justice Funders Pledge de l’organisation Donors of Color Network est l’un des efforts visant à orienter les subventions vers des groupes dirigés par des personnes qui sont touchées de manière disproportionnée par le réchauffement de la planète. Depuis son lancement en février, 20 bailleurs de fonds se sont engagés à divulguer publiquement les détails de la direction des groupes qu’ils soutiennent et à orienter au moins 30 % de l’argent de leurs subventions vers des groupes dirigés par des personnes de couleur.

Le sommet de Glasgow attire l’attention mondiale sur la crise climatique et pourrait contribuer à stimuler davantage de soutien philanthropique, a déclaré Stephen Heintz, président du Rockefeller Brothers Fund, qui a récemment signé l’engagement.

«J’espère que la conférence stimulera une plus grande ambition, une plus grande urgence et une augmentation du financement climatique – et, en particulier, une augmentation du financement pour la justice climatique», a déclaré M. Heintz.

Les annonces de grandes fondations selon lesquelles elles soutiendront des groupes de justice environnementale sont prometteuses, mais étant donné les perspectives désastreuses du changement climatique, cela ne suffit pas, a déclaré Miya Yoshitani, directrice exécutive de l’Asian Pacific Environmental Network et conseillère du Donors of Color Network.

«Il est important de célébrer là où il y a eu des changements dans la philanthropie, a-t-elle déclaré. Mais ceux-ci sont loin de répondre à l’ensemble des besoins ou à l’urgence nécessaire.»

Cet article a été fourni à l’Associated Press par «The Chronicle of Philanthropy». Alex Daniels est journaliste principal au «Chronicle». L’AP et le «Chronicle» reçoivent le soutien du Lilly Endowment pour la couverture de la philanthropie et des organisations à but non lucratif. L’AP et le «Chronicle» sont seuls responsables de tout le contenu.

(La Fondation Hewlett soutient financièrement «The Chronicle of Philanthropy».)