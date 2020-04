La pire éclosion à Québec continue d’être au CHSLD Jeffery Hale: on y compte 27 décès

Le pire lieu d’éclosion de la COVID-19 dans la région de Québec continue d’être au CHSLD Jeffery Hale, qui compte désormais 27 décès survenus entre ses murs.

Ce CHSLD a été le premier cas d’éclosion et continue d’être le plus préoccupant dans ce territoire, a déclaré en entrevue le directeur de la Santé publique de la Capitale nationale, le Dr François Desbiens.

On y recense désormais 84 usagers qui sont atteints de la COVID-19. Tous les six étages de l’édifice ont été touchés et près de 65 % des résidants ont contracté la maladie.

Ce CHSLD abrite une clientèle particulièrement vulnérable: des aînés en soins palliatifs, d’autres qui font de l’errance et certains souffrant d’Alzheimer. Difficile de faire respecter les consignes de distanciation sociale et d’hygiène à ces personnes ayant des troubles cognitifs.

Les mesures de prévention ont toutefois été rehaussées au maximum, a déclaré le directeur de la santé publique en entrevue.

De plus, 65 employés ont été infectés et 46 employés sont actuellement en isolement, ce qui fait qu’une centaine de ses employés réguliers sont absents.

Le CHSLD a toutefois eu en renfort de nombreux volontaires, notamment des infirmières à la retraite et des employés du CHU de Québec, parmi d’autres, ce qui fait en sorte qu’il ne manque pas de personnel pour prendre soin des personnes âgées qui y habitent, souligne le Dr Desbiens.

Malgré cette situation qui l’inquiète, il note que 97 % des milieux de vie pour aînés sur le territoire de la Capitale nationale ont été épargnés par la propagation de COVID-19 et ne comptent aucun cas.

Pour le CHSLD Jeffery Hale, Dr Desbiens estime qu’il faudra encore deux ou trois semaines, peut-être quatre, avant la fin de cette éclosion, vu la durée de la période d’incubation du coronavirus.