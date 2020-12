La plateforme «Zoom» a été plus «googlée» que les élections américaines au Québec

MONTRÉAL — Sans surprise, c’est le terme «coronavirus» qui a été le plus souvent tapé cette année par les Québécois dans le moteur de recherche de Google.

L’actualité a certainement teinté les questionnements, mais il n’y a pas que la pandémie qui a accaparé l’attention de la province, la politique américaine aussi, dans une moindre mesure.

Bien que les élections américaines soient en première place au Canada, elles ont été reléguées en troisième position au Québec: les Québécois étant plus préoccupés par la pandémie, si l’on se fie aux recherches sur Google.

C’est donc la plateforme de visioconférence «Zoom» qui vient au deuxième rang des mots les plus tapés.

Les points de presse du premier ministre François Legault, le panier bleu, la PCU et la fermeture des écoles font également partie des recherches les plus effectuées dans la province.

En cette année si particulière, Google indique que les Québécois se sont posé toutes sortes de questions. Par exemple, «comment faire un masque?», «pourquoi le virus s’appelle-t-il COVID-19? », et même «comment faire pousser un ananas?».

La vague de dénonciation d’inconduites sexuelles qui avait secoué le Québec en août a aussi fait des remous au Canada. Le nom de Safia Nolin, qui avait dénoncé Marie-Pier Morin, arrive d’ailleurs en dixième position des recherches effectuées au pays dans la section «nouvelles canadiennes».

Parmi les autres nouvelles les plus consultées de cette catégorie se trouvent: le titre boursier d’Air Canada, la tuerie d’avril en Nouvelle-Écosse, et «conférence de presse de Justin Trudeau».

Les nouvelles canadiennes qui ont retenu l’attention:

1. Coronavirus

2. PCU

3. Titre boursier d’Air Canada

4. Tuerie en Nouvelle-Écosse

5. Blackout Tuesday

6. Black Lives Matter

7. Conférence de presse de Justin Trudeau aujourd’hui

8. Prolongation de la PCU

9. Sophie Grégoire Trudeau

10. Safia Nolin

Les mots-clés

Le leader nord-coréen Kim Jong-un, l’actrice américaine Naya Rivera, morte noyée cet été, figurent parmi les dix premiers mots clés les plus recherchés au Canada.

Le terme «PCU», pour Prestation canadienne d’urgence, figure au sixième rang tandis qu’elle occupe la quatrième place des mots-clés les plus recherchés au Québec.

L’année en recherches au Canada – 2020:

1. Élections américaines

2. Coronavirus

3. Kobe Bryant

4. Zoom

5. Raptors

6. PCU/CERB

7. Kim Jong Un

8. Naya Rivera

9. Joe Biden

10. Trump vs. Biden

L’année en recherches au Québec – 2020 :

1. Coronavirus

2. Zoom

3. Élections américaines 2020

4. PCU

5. Martin Carpentier

6. Kobe Bryant

7. Titre boursier d’Air Canada

8. Panier Bleu

9. Point de presse Legault

10. Écoles ouvertes

L’année 2020 a aussi été marquée par des décès déchirants, notamment ceux de Kobe Bryant, joueur étoile de la NBA, de l’acteur Chadwick Boseman, vedette du film Black Panther et de l’animateur de télévision, d’origine canadienne, Alex Trebek, connu du grand public grâce à l’émission «Jeopardy».

Les personnes décédées qui ont retenu l’attention au Canada:

1. Kobe Bryant

2. Naya Rivera

3. Alex Trebek

4. George Floyd

5. Chadwick Boseman

6. Sean Connery

7. Eddie Van Halen

8. Kelly Preston

9. Sushant Singh Rajput

10. Kenny Rogers

D’autres choses ne changent pas comme la place de choix qu’occupe le site de Ricardo quand il s’agit de penser à une recette. Sa recette de pain aux bananes s’est hissée au premier rang dans la catégorie des tendances en cuisine de Google, cette année.

Les recettes les plus populaires au Québec :

1. Recette de pain Ricardo

2. Geneviève O’gleman recettes

3. Burrata Recette

4. Recette pâte à pizza

5. Recette café glacé

6. Recette Sloppy Joe

7. Recette pain doré Ricardo

8. Recette de pain sans levure

9. Recette vinaigrette César

10. Recette pieuvre

Bon nombre de personnes aux pays ont tenté de se divertir par tous les moyens, alors que les activités permises étaient de plus en plus restreintes. Le temps passé devant les écrans a d’ailleurs explosé. Voici la liste des émissions et des films les plus recherchés au Canada.

Les émissions les plus populaires:

1. Tiger King

2. The Queen’s Gambit

3. Ozark

4. Cobra Kai

5. Money Heist

6. Umbrella Academy

7. Outer Banks

8. Emily in Paris

9. The Witcher

10. Love Is Blind

Les films les plus populaires:

1. Parasite

2. Contagion

3. Black Panther

4. Borat 2

5. Little Women

6. Uncut Gems

7. Knives Out

8. Papillon

9. Mulan

10. The Gentlemen

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.