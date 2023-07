La pluie apporte un peu de répit en C.-B., mais la saison est loin d’être terminée

VANCOUVER — Les récentes précipitations en Colombie-Britannique ont donné un peu de répit dans la lutte contre les incendies de forêt dans le nord de la province, mais «n’effacent pas tous les défis» de cette saison historique, a déclaré jeudi la ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma.

La ministre a indiqué en conférence de presse jeudi que la pluie avait permis aux pompiers de respirer un peu après des jours de travail acharné. Mais elle prévient aussi que la situation demeure largement inchangée, en raison des conditions de sécheresse observées depuis l’été dernier dans cette province.

La «cote de danger» des incendies de forêt est tombée à «modérée» ou «faible» partout en Colombie-Britannique, sauf dans le coin sud-est de la province. Mais la ministre Ma a averti que les pluies récentes et le temps plus frais n’atténuaient pas les conditions de sécheresse extrême dans toute la Colombie-Britannique.

L’agence provinciale de protection des forêts contre le feu recensait jeudi 412 feux actifs, en baisse d’environ 70 depuis lundi. Une vingtaine d’incendies très visibles ou potentiellement menaçants étaient répertoriés jeudi sur le site de l’agence, tandis que «seulement» huit nouveaux feux avaient été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Le directeur des opérations à l’agence, Cliff Chapman, a déclaré que les efforts se concentraient désormais sur les régions couvertes par le South Cariboo, le Kamloops Fire Centre et le Southeast Fire Centre.

«Alors que nous verrons des ressources soutenir le sud avec l’augmentation de l’activité, nous maintenons des ressources sur nos incendies du nord, où il y a une très forte activité depuis deux mois», a-t-il précisé.

Environnement Canada prévoyait jeudi pour conclure la semaine une nouvelle tendance au réchauffement et signalait un risque d’orages dans de nombreuses régions de la côte centrale, de Cariboo et du sud de l’intérieur, jusqu’aux régions nord-est et sud-est de la province.

Près de 1500 incendies cette année

Quelques ordres d’évacuation ont été rétrogradés en «alerte» dans plusieurs régions de la Colombie-Britannique, y compris pour une zone proche de l’incendie de 41 kilomètres carrés de la rivière St. Mary, qui s’est déclaré il y a 10 jours près de Cranbrook, détruisant sept maisons au nord de la ville.

La ministre Ma a précisé jeudi que mercredi après-midi, 1060 personnes avaient reçu l’ordre d’évacuer leur domicile et 5430 autres devaient se tenir prêtes à partir rapidement.

L’agence de protection des forêts indique que 1496 incendies, principalement causés par la foudre, ont été enregistrés en Colombie-Britannique depuis le début de la saison, le 1er avril, carbonisant un record de 15 107 kilomètres carrés d’arbres, de buissons et de prairies.

Le ministre des Forêts, Bruce Ralston, a indiqué que davantage de pompiers de l’extérieur de la province — de l’Ontario et du Costa Rica — devraient se joindre aux plus de 600 autres pompiers actuellement sur le terrain en provenance des États-Unis, du Mexique, d’Australie et du Brésil. «À l’heure actuelle, plus de 3000 personnes sont directement engagées dans la lutte», a-t-il déclaré.

Cliff Chapman, de l’agence provinciale, prévient que «ça va chauffer la semaine prochaine», soulignant que le mois d’août est généralement le plus chaud et le plus sec de l’année. «Le danger n’a pas disparu. La saison des incendies est loin d’être terminée.»