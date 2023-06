La pluie devrait aider les pompiers à lutter contre les feux de forêt près d’Halifax

HALIFAX — Il y a de l’espoir que les fortes pluies prévues pourraient apporter un soulagement pour les pompiers de la Nouvelle-Écosse qui luttent pour maîtriser un important feu de forêt dans la région d’Halifax.

Le chef adjoint des pompiers d’Halifax, David Meldrum, a déclaré que vendredi avait été une «très bonne journée» pour combattre l’incendie près de la ville, car une humidité plus élevée et des températures plus fraîches ont permis aux équipes de faire des progrès.

L’amélioration des conditions a également permis à quelque 8000 résidents de la région d’Halifax de rentrer chez eux vendredi en fin d’après-midi, après la levée des ordres d’évacuation pour certaines zones non endommagées par le feu.

Le feu de forêt qui s’est déclaré dimanche dernier dans la région d’Halifax a traversé un certain nombre de zones résidentielles, brûlant environ 200 structures – dont 151 maisons – et forçant l’évacuation de plus de 16 000 personnes.

Alors que certains habitants ont reçu de bonnes nouvelles sur leur retour à la maison vendredi, des dizaines d’autres dont les maisons ont été détruites par un incendie ont été emmenés en bus pour voir ce qu’il reste de l’endroit où ils vivaient.

Dans le sud-ouest de la province, le plus grand incendie de forêt enregistré dans l’histoire de la province a continué de brûler de manière incontrôlable dans le comté de Shelburne, où 6700 personnes ont été évacuées de leurs maisons, soit environ la moitié de la population de la municipalité.