La pluie paralyse le métro de New York et inonde des rues

NEW YORK — Une puissante tempête de pluie s’est abattue sur la région métropolitaine de New York vendredi, fermant certaines parties du système de métro de la ville, inondant des rues et des autoroutes, et retardant des vols à l’aéroport de LaGuardia.

Jusqu’à 13 centimètres de pluie sont tombés dans certaines zones pendant la nuit, et jusqu’à 18 centimètres supplémentaires sont attendus tout au long de la journée, a prévenu la gouverneure de New York, Kathy Hochul.

«Il s’agit d’une tempête dangereuse, qui met des vies en danger, a dit Mme Hochul lors d’une entrevue accordée à la chaîne de télévision NY1. Il faut s’attendre à ce que cela dure pendant les 20 prochaines heures.»

La circulation était paralysée, avec de l’eau au-dessus des pneus des voitures, sur un tronçon de l’autoroute FDR, une artère majeure de l’est de Manhattan. Certains conducteurs ont abandonné leur véhicule.

Des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent de l’eau se déversant dans les stations de métro et les sous-sols.

La Metropolitan Transportation Authority, qui gère les lignes de métro et de trains de banlieue, a invité les habitants de la ville la plus peuplée du pays à rester chez eux s’ils le pouvaient. Pratiquement toutes les lignes de métro ont été au moins partiellement suspendues, détournées ou retardées, et deux des trois lignes du chemin de fer Metro-North ont été suspendues.

Les vols à destination de LaGuardia ont été brièvement interrompus, puis retardés, vendredi matin, en raison de la présence d’eau dans la zone de ravitaillement de l’aéroport. Les inondations ont également entraîné la fermeture de l’un des trois terminaux de l’aéroport.

Des villes autour de New York ont également été touchées par les inondations, notamment Hoboken, dans le New Jersey.

À mesure que la planète se réchauffe, les tempêtes se forment dans une atmosphère plus chaude, ce qui rend les précipitations extrêmes plus fréquentes, selon les spécialistes de l’atmosphère.