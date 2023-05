La pluie pourrait ralentir la progression des feux de forêt dans l’Ouest canadien

EDMONTON — De faibles pluies et des températures plus fraîches ont ralenti l’activité des feux de forêt en Alberta au cours de la longue fin de semaine et davantage de pluie prévue pourrait aider les pompiers à reprendre leur souffle.

«Cela pourrait être un tournant pour les pompiers travaillant là-bas sur les feux», a déclaré Christie Tucker d’Alberta Wildfire lors d’une conférence de presse lundi.

«Nous avons reçu de la pluie, je crois, sur presque tous les incendies de forêt qui brûlent actuellement dans la province, à l’exception de ceux de l’extrême nord.»

Elle a livré le message d’espoir tout en disant aux journalistes que 2023 a été le printemps le plus actif pour les feux de forêt jamais enregistré avec 945 000 hectares brûlés, dépassant les 615 000 de 2019.

Des températures plus fraîches et des pluies devraient se poursuivre mardi, a-t-elle noté.

Bre Hutchinson, directrice exécutive de l’Alberta Emergency Management Agency, a indiqué lors de la conférence de presse que le danger d’incendie reste très élevé, voire extrême, dans le nord de l’Alberta, et d’élevé à très élevé le long des pentes orientales des Rocheuses.

Plus de 10 000 Albertains demeurent évacués de leurs maisons.

«Malgré les prévisions, il est important que tous les Albertains restent vigilants, en particulier ceux qui vivent dans des zones qui restent sous alerte d’évacuation», a souligné Mme Hutchinson.

Les progrès se poursuivent dans la lutte contre les incendies tenaces, comme celui qui a forcé l’évacuation de l’établissement métis d’East Prairie, où des dizaines de structures ont été détruites.

Mme Tucker a affirmé que 56 pompiers et quatre groupes d’équipement lourd ont travaillé pour contrôler l’incendie, qui a brûlé près de 93 000 hectares.

Dans toute la province, a-t-elle dit, près de 2900 pompiers et membres du personnel de soutien de 17 agences différentes luttent contre les flammes. Cela comprend 100 soldats canadiens supplémentaires qui se sont joints à 300 autres soldats ce week-end, qui ont participé à des activités d’extinction des incendies comme l’extinction des points chauds.

Les demandes de la province étaient toujours en cours auprès des agences partenaires pour une assistance supplémentaire à la lutte contre les incendies, car les grands incendies ne seront pas éteints après seulement quelques jours de pluie.

«C’est un marathon, pas un sprint, et nous devons planifier à l’avance pour continuer à lutter contre ces incendies de forêt à grande échelle.»

La fumée a continué de poser des problèmes lundi aux organisateurs d’événements et à toute personne ayant des problèmes respiratoires. À Calgary, un match de pré-saison de la LCF entre les Stampeders de Calgary et les Elks d’Edmonton a été reporté d’une demi-heure, en partie pour accorder plus de temps à la surveillance de la qualité de l’air.

À Edmonton, la ville a annoncé qu’un centre d’évacuation qui a ouvert plus tôt ce mois-ci pour les personnes fuyant les incendies dans la vallée de Drayton et le comté de Brazeau fermerait mardi alors que la menace d’incendie de forêt dans ces régions s’atténue.

«De bons voisins veillent les uns sur les autres et c’est ce que nous avons fait», a déclaré le directeur municipal André Corbould dans un communiqué.

Le communiqué note que, depuis l’ouverture du centre le 5 mai, plus de 10 000 repas ont été servis, environ 275 lits ont été mis à disposition et des réservations d’hôtel ont été organisées pour plus de 500 ménages.

Il a également souligné que 336 animaux de compagnie étaient enregistrés au centre d’évacuation.