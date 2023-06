La plupart des Canadiens échoueraient au test de citoyenneté, selon un sondage

OTTAWA — Le cœur des Canadiens peut déborder de fierté à l’approche de la fête du Canada, mais un nouveau sondage suggère que leur esprit n’a pas les connaissances nécessaires pour réussir un test de citoyenneté.

Dans une enquête auprès de 1512 adultes canadiens, la firme Léger a découvert que seulement 23 % réussiraient l’examen de citoyenneté, d’après leurs réponses à 10 questions choisies au hasard.

Les personnes qui souhaitent devenir des citoyens canadiens doivent répondre à 20 questions sur les droits et les responsabilités des citoyens, ainsi que sur l’histoire, la géographie, l’économie, le gouvernement, les lois et les symboles du Canada.

Ils doivent obtenir une note d’au moins 75 % pour réussir, mais la note moyenne des Canadiens interrogés dans le cadre du sondage n’est que de 49 %.

Les questions portaient sur des choses comme les Canadiens célèbres (Qui est John Buchan ?), l’histoire (Qui a établi les premières colonies européennes au Canada ?) et les symboles nationaux (Quel portrait figure sur le billet de 10 dollars canadien ?).

Les bonnes réponses, pour ceux qui n’auraient pas mieux fait que les répondants au sondage, sont : un gouverneur général populaire, les Français et Viola Desmond.

Les questions d’histoire semblaient perturber le plus les répondants : par exemple, seulement 24 % savaient que la Chambre des communes avait reconnu en 2006 que les Québécois formaient une nation au sein d’un Canada uni.

Seulement 29 % savaient que l’Acte constitutionnel accordait des assemblées législatives élues par le peuple, et seulement 41 % savaient que la colonisation anglaise avait commencé en 1610.

Ils s’en sont légèrement mieux tirés en ce qui concerne les symboles nationaux et les personnes influentes : 49 % savaient que Marjorie Turner-Bailey est une Olympienne et une descendante de loyalistes noirs, et 42 % reconnaissaient la devise du Canada, «D’un océan à l’autre».

La plupart des Canadiens étaient également au courant des principaux groupes de peuples autochtones du pays, 79 % identifiant correctement les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

Les habitants de l’Ouest canadien ont obtenu des résultats légèrement meilleurs que leurs homologues de la côte est, les scores moyens en Saskatchewan, au Manitoba et en Colombie-Britannique étant de 50 %.

Ceux du Canada atlantique ont obtenu les scores les plus bas, avec 44 % en moyenne.

Lorsque les résultats ont été ventilés par affiliation politique, les partisans du Parti populaire du Canada ont obtenu le score moyen le plus bas à 47 %, tandis que les personnes qui votent pour le Bloc québécois ont obtenu le score le plus élevé, à 51 %.

Il y avait une question à laquelle la plupart des gens semblaient n’avoir aucun problème à répondre : 81 % ont dit qu’ils étaient fiers d’être Canadiens.

Le sondage ne peut pas se voir attribuer une marge d’erreur, car les sondages en ligne ne sont pas considérés comme des échantillons véritablement aléatoires.