La plupart des Canadiens passeront à l’heure d’été au cours de la nuit

VANCOUVER — La plupart des Canadiens devront avancer d’une heure montres et horloges à compter de 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Le passage à l’heure avancée est de plus en plus contesté, notamment aux États-Unis où un projet de loi a de nouveau été déposé afin de mettre fin à cette pratique saisonnière.

La semaine dernière, le sénateur américain de la Floride, Marco Rubio, a réintroduit la «Sunshine Protection Act» qui permettrait aux États de rendre l’heure d’été permanente.

Si elle est adoptée, la loi aurait des répercussions partout au Canada. Des provinces comme la Colombie-Britannique et l’Ontario attendent que les États américains voisins abandonnent le changement d’heure avant de faire de même.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré que la province souhaitait rester «synchronisée» avec les États américains de la côte ouest et qu’il était «très impatient d’abandonner l’heure d’été».

Au Québec, le premier ministre François Legault s’est déjà dit ouvert à étudier la question de retirer le changement d’heure deux fois par année.

Le projet de loi américain, proposé pour la première fois en 2018, a échoué à plusieurs reprises dans les deux chambres du Congrès. En mars dernier, il a été bloqué à la Chambre des représentants sans la tenue d’un vote.

Un professeur de commerce à l’Université de la Colombie-Britannique, Werner Antweiler, affirme que la dernière version du projet de loi bénéficie d’un soutien bipartite. Si la pièce législative est adoptée, le changement d’heure la nuit prochaine pourrait être le dernier pour bon nombre de Canadiens.

La plupart des provinces ainsi que les territoires du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest avanceront leurs horloges d’une heure tôt dimanche.

Toutefois, le Yukon et la majeure partie de la Saskatchewan gardent l’heure normale tout au long de l’année. Le Yukon a effectué le changement d’heure pour la dernière fois en mars 2020, et l’heure normale y est désormais permanente.