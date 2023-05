La plupart des enseignants en Ontario sont victimes ou témoins de violence

TORONTO — La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO) affirme que les trois quarts de ses membres disent avoir été victimes ou témoins de violence contre des membres du personnel.

Le syndicat a commandé une enquête auprès de ses membres plus tôt cette année et la présidente Karen Brown affirme que l’apprentissage est perturbé en raison de la violence dans les écoles, étant donné que le système est sous-financé et manque de ressources.

L’enquête a révélé que, dans l’ensemble, 77 % des membres ont personnellement été victimes de violence ou en ont été témoins à l’encontre d’un autre membre.

Ce nombre atteignait 86 % lorsque l’on questionnait uniquement les membres qui travaillent dans l’éducation spécialisée.

Le sondage a révélé que 42 % des membres de la FEEO ont subi une blessure physique, une maladie, une blessure ou une maladie psychologique à la suite de violence au travail cette année scolaire.

Le premier ministre Doug Ford dit que les élèves devraient respecter leurs enseignants.