La plus grande centrale nucléaire d’Europe en feu après un bombardement

KYIV, Ukraine — Les forces russes ont bombardé la plus grande centrale nucléaire d’Europe tôt vendredi, dans la bataille pour le contrôle de la ville productrice d’énergie d’Enerhodar. Un incendie s’est déclaré.

Le porte-parole de l’usine, Andriy Tuz, a déclaré à la télévision ukrainienne que des obus tombaient directement sur l’usine de la région de Zaporijjya et avaient mis le feu à l’un des six réacteurs de l’installation. Ce réacteur est en cours de rénovation et ne fonctionne pas, mais il y a du combustible nucléaire à l’intérieur, a-t-il dit.

Les pompiers ne peuvent pas s’approcher de l’incendie, car ils se font tirer dessus, a précisé M. Tuz.

Un responsable du gouvernement a déclaré à l’Associated Press que des niveaux élevés de rayonnement avaient été détectés près du site de la centrale, qui fournit environ 25 % de la production d’électricité de l’Ukraine. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat, car l’information n’a pas encore été rendue publique.

M. Tuz a déclaré qu’il était urgent d’arrêter les combats pour éteindre les flammes.

Le bombardement et l’incendie ont été confirmés sur Twitter par le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine. Dmytro Kuleba a écrit que, si une explosion survient, elle serait 10 fois plus importante que celle de Tchornobyl. Il a exhorté les Russes à cesser le feu et à permettre d’établir une zone de sécurité.

Une vidéo de caméra de sécurité de la centrale nucléaire, dont le lien a notamment été partagé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram, a montré ce qui semblait être des véhicules blindés entrant dans le stationnement de l’installation et braquant des projecteurs sur le bâtiment. Il y a ensuite eu des explosions presque simultanées dans les bâtiments environnants, puis de la fumée est apparue.

Pourparlers et combats

Les combats à Enerhodar, une ville sur les côtes du fleuve Dniepr qui représente environ un quart de la production d’électricité du pays, sont survenus tandis qu’une autre série de pourparlers entre les deux parties a abouti à un accord de principe pour mettre en place des couloirs sécuritaires à l’intérieur de l’Ukraine pour évacuer les civils et livrer l’aide humanitaire.

Le maire d’Enerhodar, le site de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, a déclaré que les forces ukrainiennes combattaient les troupes russes à la périphérie de la ville. Une vidéo montrait des flammes et des nuages de fumée noire s’élevant au-dessus de la ville de plus de 50 000 habitants, avec des gens qui s’éloignaient des flammes, passant devant des voitures accidentées, alors que les sirènes hurlaient.

L’avancée terrestre de Moscou sur la capitale ukrainienne dans le nord est apparemment au point mort, avec une énorme colonne blindée à l’arrêt à l’extérieur de Kyiv. Et la résistance plus ferme que prévu des Ukrainiens en sous-effectif et en sous-armement a empêché la victoire rapide à laquelle la Russie aurait pu s’attendre.

Un officier supérieur russe, le général Andrei Sukhovetsky, commandant d’une division aéroportée, a été tué dans les combats plus tôt cette semaine, a rapporté une organisation d’officiers en Russie.

Mais les Russes ont mis à profit leur puissance de feu supérieure au cours des derniers jours, lançant des centaines de missiles et des attaques d’artillerie sur des villes et d’autres sites à travers le pays et réalisant des gains importants sur le terrain dans le sud dans le cadre d’un effort visant à rompre la connexion de l’Ukraine aux mers Noire et Azov.

Couper son accès au littoral porterait un coup paralysant à son économie et permettrait à la Russie de construire un corridor terrestre vers la Crimée, dont Moscou a pris le contrôle en 2014.

Un haut responsable américain de la défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de questions militaires, a déclaré que la prise de la Crimée par la Russie lui donnait un avantage logistique dans cette partie du pays, avec des lignes d’approvisionnement plus courtes qui y ont facilité l’offensive.

Prise de Kherson

Les Russes ont annoncé la capture de la ville méridionale de Kherson, et les responsables ukrainiens locaux ont confirmé que les forces ont pris le contrôle du siège du gouvernement local dans le port vital de la mer Noire de 280 000 habitants, ce qui en fait la première grande ville à tomber depuis le début de l’invasion il y a une semaine.

De violents combats se sont poursuivis à la périphérie d’un autre port stratégique, Marioupol, sur la mer d’Azov, le plongeant dans l’obscurité, coupant la plupart des services téléphoniques et faisant craindre des pénuries de nourriture et d’eau. Sans connexions téléphoniques, les médecins ne savaient pas où emmener les blessés.

Le deuxième cycle de pourparlers entre les délégations ukrainienne et russe s’est tenu au Bélarus voisin. Mais les deux parties avaient peu de terrain d’entente au début de la réunion, et le président russe Vladimir Poutine a averti l’Ukraine qu’elle devait rapidement accepter la demande du Kremlin pour sa «démilitarisation» et se déclarer neutre, en renonçant à sa candidature à l’OTAN.

Le président Poutine a déclaré au président français Emmanuel Macron qu’il était déterminé à poursuivre son attaque «jusqu’au bout», selon le bureau de M. Macron.

L’évacuation massive a pu être observée à Kharkiv, une ville d’environ 1,4 million d’habitants. Les habitants désespérés d’échapper aux obus et aux bombes qui tombaient se pressaient dans la gare de la ville et dans les trains, ne sachant pas toujours où ils se dirigeaient.

Au moins 227 civils ont été tués et 525 autres blessés au cours de cette période, selon les derniers chiffres du bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme. Il reconnaît qu’il s’agit d’un vaste sous-dénombrement, et l’Ukraine a déclaré plus tôt que plus de 2000 civils étaient morts. Ce chiffre n’a pas pu être vérifié de manière indépendante.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a déclaré que l’Occident a continuellement armé l’Ukraine, formé ses troupes et construit des bases là-bas pour faire de l’Ukraine un rempart contre la Russie.

Les États-Unis et leurs alliés ont insisté sur le fait que l’OTAN est une alliance défensive qui ne constitue pas une menace pour la Russie. Et l’Occident craint que l’invasion de la Russie ne vise à renverser le gouvernement ukrainien et à installer un gouvernement ami – bien que M. Lavrov ait déclaré que Moscou laisserait les Ukrainiens choisir leur gouvernement.

Plus tôt jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces terrestres russes étaient au point mort et que Moscou déchaînait maintenant des attaques aériennes, mais qu’elles étaient parées par les systèmes de défense ukrainiens, y compris à Kherson.

«Kyiv a résisté à la nuit et à une autre attaque au missile et à la bombe. Nos défenses aériennes ont fonctionné, a-t-il déclaré. Kherson, Izyum – toutes les autres villes que les occupants ont frappées depuis les airs n’ont rien cédé.»

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a dit que les explosions entendues dans la nuit dans la capitale ukrainienne étaient des missiles russes abattus par des systèmes de défense aérienne.

L’isolement de Moscou s’est approfondi lorsque la majeure partie du monde s’est alignée contre elle aux Nations unies pour exiger qu’elle se retire de l’Ukraine. Le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur d’éventuels crimes de guerre. Et dans un renversement étonnant, le Comité international paralympique a interdit aux athlètes russes et biélorusses des Jeux paralympiques d’hiver.

Alors que Moscou a semé la dévastation dans les villes ukrainiennes, les sanctions mondiales ont plongé l’économie russe plus profondément dans la crise.

Le rouble, qui s’est effondré depuis l’invasion, a encore perdu 15 % par rapport au dollar américain tandis que l’économie a subi un autre coup dur lorsque deux agences de notation ont réduit la cote de crédit de la Russie, affirmant que l’invasion et les sanctions occidentales ont nui à la capacité de Moscou à rembourser ses dettes et augmenté les risques pour l’économie et la stabilité.

La Russie a fait état de ses pertes militaires mercredi pour la première fois de la guerre, affirmant que près de 500 de ses soldats ont été tués et près de 1600 blessés. L’Ukraine n’a pas divulgué ses propres pertes militaires.

L’état-major militaire ukrainien a affirmé dans un message sur Facebook que les forces russes avaient subi quelque 9000 pertes dans les combats. Il n’a pas précisé si ce chiffre comprenait à la fois les soldats tués et blessés.

Dans une adresse vidéo à la nation jeudi matin, M. Zelensky a salué la résistance de son pays.

«Nous sommes un peuple qui en une semaine a détruit les plans de l’ennemi, a-t-il déclaré. Ils n’auront pas la paix ici. Ils n’auront pas de nourriture. Ils n’auront pas ici un seul moment de calme.»

Il a ajouté que les combats nuisaient au moral des soldats russes, qui «vont dans les épiceries et essaient de trouver quelque chose à manger».

«Ce ne sont pas les guerriers d’une superpuissance, a-t-il dit. Ce sont des enfants confus qui ont été utilisés.»

Aux confins de Kyiv, des volontaires bien au-delà de la soixantaine ont tenu un poste de contrôle pour tenter de bloquer l’avancée russe.

«Dans ma vieillesse, j’ai dû prendre les armes», a déclaré Andrey Goncharuk, 68 ans. Il a ajouté que les combattants avaient besoin de plus d’armes, mais «nous allons tuer l’ennemi et prendre ses armes».