La police allemande cherche une lionne près de Berlin

BERLIN — La police allemande menait jeudi des recherches avec des hélicoptères, des drones et des caméras infrarouges, ainsi qu’avec un vétérinaire et des chasseurs, pour retrouver un animal potentiellement dangereux, soupçonné d’être une lionne, qui a été aperçu pendant la nuit à la périphérie sud de Berlin.

La police a été alertée de la présence de l’animal à Kleinmachnow, tout juste à l’extérieur de Berlin, vers minuit par des personnes qui ont assuré avoir vu ce qui semblait être un grand félin poursuivant un sanglier. Les informateurs ont également fourni une vidéo.

Sur la base de ces images d’une observation ultérieure, la police a conclu qu’il s’agissait apparemment d’une lionne.

Des hélicoptères et une trentaine de voitures de police ont participé aux recherches, qui se poursuivaient encore jeudi après-midi. Un vétérinaire et deux chasseurs ont également participé aux recherches, et deux drones équipés de caméras infrarouges ont été utilisés dans la zone où l’animal a été vu.

Les habitants de Kleinmachnow, une ville d’environ 20 000 habitants située dans une région plate et boisée à la frontière entre Berlin et le Land de Brandebourg, ont été invités à rester à l’intérieur si possible ― et en tout état de cause à s’abstenir de faire des promenades et des courses dans les bois, et à emmener leurs chiens tout au plus pour de courtes promenades en laisse.

Les autorités locales ont laissé les garderies ouvertes, bien qu’il leur ait été demandé de ne pas laisser les enfants sortir, et ont réduit l’ampleur du marché hebdomadaire de la ville.

L’alerte a été étendue aux zones voisines du sud de Berlin et une alerte a été envoyée sur une application officielle indiquant que l’animal était possiblement une lionne. Jeudi après-midi, la police de la capitale a indiqué sur Twitter qu’il y avait eu une «observation possible» de l’animal juste à l’intérieur des limites de la ville.

Le maire de Kleinmachnow, Michael Grubert, a déclaré : «L’objectif premier, si cela est possible, est de capturer l’animal, si nécessaire sous anesthésie. D’autres mesures ne seront prises qu’au cas par cas par les policiers sur le terrain si leur propre vie ou celle d’autres personnes est en danger.»

La police a indiqué qu’elle avait cherché à savoir d’où venait l’animal pendant la nuit, mais aucun des jardins zoologiques, refuges pour animaux, cirques ou autres installations qu’elle a vérifiés ne rapportait de lionne manquante.

Le maire Grubert a dit qu’il n’existait aucune information sur la présence d’un animal privé dans la région, et a ajouté qu’il ne savait pas s’il était même autorisé de posséder un tel animal à titre privé.

Les autorités estiment qu’il est peu probable que l’animal se soit beaucoup éloigné de l’endroit où il a été aperçu pour la première fois.