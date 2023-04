La police arrête 42 personnes qui seraient impliquées dans un trafic d’armes à feu

La police de Toronto annonce mardi qu’une vaste enquête sur le trafic transfrontalier d’armes à feu a mené à l’arrestation de 42 personnes et à la saisie de 173 armes à feu, au Canada et aux États-Unis.

La police a dressé mardi matin le bilan d’une enquête conjointe lancée en mars 2022 et menée avec plusieurs corps policiers ontariens, des agents frontaliers canadiens et des forces de l’ordre américaines.

Selon la police, des agents d’infiltration ont contribué à mettre au jour un réseau de trafic d’armes à feu, la majorité des armes étant introduites en contrebande au Canada depuis les États-Unis pour être ensuite vendues illégalement.

La police indique qu’après avoir exécuté des mandats de perquisition à Toronto, dans la région de Peel et dans la région de Durham entre novembre 2022 et mars dernier, 42 personnes ont été arrêtées et font face à 422 accusations criminelles.

Selon la police, 86 des armes à feu ont été récupérées dans la grande région de Toronto, tandis que les 87 autres ont été saisies dans l’État américain de l’Illinois.

La police ajoute que l’enquête a également permis la saisie de plus de 1400 cartouches, 1,5 kilo de fentanyl et 1,8 kilo de cocaïne.