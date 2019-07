La police britannique démantèle un important réseau d’esclavage

LONDRES — Des détails sur ce que les procureurs ont qualifié de l’un des plus grands réseaux d’esclavage de tous les temps en Grande-Bretagne ont été rendus publics avec la condamnation de huit personnes.

Les procureurs affirment que plus de 400 victimes ont été contraintes de travailler pour un salaire minuscule, tandis que leurs maîtres gagnaient environ 2 millions de livres (3,32 millions $ CAN) et menaient un style de vie luxueux.

Le groupe ciblait les sans-abri, les anciens condamnés et les alcooliques de Pologne puis les attirait en Grande-Bretagne avec de fausses promesses de travail bien rémunéré. Certains ont été payés moins d’un dollar pour une journée de travail.

Le réseau a été démantelé grâce à une enquête policière de trois ans.

Cinq hommes et trois femmes originaires de Pologne ont été reconnus coupables d’infractions liées à l’esclavage et au blanchiment d’argent.

Les restrictions de publication ont été levées vendredi, permettant de rendre publics les détails.