La police britannique retrouve les restes d’un bébé de deux mois dans un boisé

LONDRES — La police britannique a retrouvé mercredi les restes d’un bébé de deux mois dans les bois, après l’arrestation de la mère et de son petit ami, qui avaient disparu après la naissance de l’enfant début janvier.

Constance Marten, âgée de 35 ans, et son petit ami, Mark Gordon, âgé de 48 ans, condamné aux États-Unis pour agression sexuelle, ont été en cavale en Angleterre pendant des semaines afin d’éviter les autorités, a indiqué la police mercredi.

Les enquêteurs pensent que le couple a utilisé de grosses sommes d’argent pour vivre sous le radar, voyageant à travers le pays en taxi, se couvrant le visage à proximité de caméras de surveillance et se déplaçant fréquemment, souvent après la tombée de la nuit.

Ils ont été arrêtés lundi à Brighton, dans le sud de l’Angleterre, après une information fournie par un citoyen. Mais lors de leur arrestation, le bébé n’était pas avec eux.

Ils étaient recherchés au départ parce qu’on les soupçonnait de négligence à l’égard d’un enfant. Ils sont maintenant soupçonnés d’homicide involontaire coupable par négligence grave.

Une autopsie sera d’abord pratiquée sur le bébé pour déterminer la cause exacte du décès, a déclaré le surintendant Lewis Basford, de la Police métropolitaine de Londres. Marten et Gordon demeurent détenus, la police ayant demandé une prolongation de 36 heures de leur détention provisoire.

Avant que les restes ne soient retrouvés, la police craignait que le bébé ne soit grièvement blessé. Des dizaines de policiers, assistés d’un hélicoptère et de drones, ont recherché l’enfant dans les bois et les clairières près de l’endroit où Marten et Gordon avaient été arrêtés. La police a également exhorté les résidents de la région à inspecter leurs dépendances et leurs hangars.

Constance Marten, qui est issue d’une riche famille aristocratique britannique, aurait été étudiante en art dramatique lorsqu’elle a rencontré Mark Gordon. Il avait purgé 20 ans de prison aux États-Unis après avoir été reconnu coupable en Floride d’enlèvement et d’agression sexuelle, selon les archives des forces de l’ordre américaines. Il avait été expulsé des États-Unis après sa libération.