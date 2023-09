La police confirme l’identité des trois pêcheurs qui sont morts lors d’un naufrage

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé mardi l’identité des trois pêcheurs qui ont perdu la vie lorsque leur bateau a coulé au large de la Basse-Côte-Nord lundi matin.

Les trois victimes du naufrage sont Yves Jones, 65 ans, Dean Lavallée, 53 ans, et Damon Etheridge, 36 ans. Les trois hommes vivaient à Blanc-Sablon, selon ce qu’a indiqué le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ.

Cette tragédie est venue bouleverser la communauté d’environ 1100 personnes qui se trouve à la frontière entre le Québec et le Labrador.

«Les habitants de la Basse-Côte-Nord ont subi une perte dévastatrice. Notre communauté de pêcheurs pleure la perte du Silver Condor, de son capitaine Dean Lavallée et de ses membres d’équipage Yves Jones et Damon Etheridge», a écrit sur Facebook I&S Seafoods, un grossiste en fruits de mer de Rivière-Saint-Paul.

Pêcheries Petit Havre, une entreprise de Blanc-Sablon, a quant à elle annoncé qu’elle suspendra ses activités jusqu’à nouvel ordre pour permettre à ses employés de vivre leur deuil.

La vie des trois autres personnes qui ont survécu au naufrage du «Silver Condor», deux hommes et une femme, ne serait pas menacée.

Le major Len Hickey, du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage à Halifax, a précisé que cinq des personnes qui se trouvaient à bord du navire ont été récupérées par un hélicoptère des Forces armées canadiennes lundi matin.

La sixième a été récupérée par un navire de la Garde côtière canadienne qui est arrivé sur place environ 30 minutes après l’hélicoptère.

Selon M. Hickey, le «Silver Condor» avait déjà coulé au moment où les secouristes sont arrivés sur les lieux — près de quatre heures après l’envoi d’un signal de détresse, vers 2 h 30.

Le Bureau de la sécurité des transports a été informé du naufrage, mais n’a pas décidé si une enquête formelle serait ouverte.