La police croate identifie une femme amnésique

ZAGREB, Croatie — La police croate a annoncé mercredi avoir identifié une femme qui avait été retrouvée dans un coin reculé d’une île du nord de la mer Adriatique, sans le moindre souvenir de qui elle était ou d’où elle provenait.

La police dit qu’il s’agit d’une Slovaque de 57 ans, Daniela Adamcova. Son identité a été établie en fonction d’informations reçues de la Croatie et de l’étranger.

La presse croate a précisé que l’information qui a mené à son identification a été reçue des États-Unis, où elle aurait vécu jusqu’en 2015 avant de déménager en Irlande.

La femme avait été retrouvée le 12 septembre sur l’île de Krk. Elle était assise sur un rocher dans une zone reculée où les ours sont nombreux.

La presse locale dit que la femme s’exprimait en anglais, mais qu’elle avait oublié son nom. Elle n’avait pas de papiers ou de téléphone cellulaire avec elle. Une photo diffusée par la police montre une femme blonde aux yeux bleus, avec une blessure au visage.

L’affaire avait fait la manchette en Croatie et à l’étranger. La Croatie compte parmi les destinations touristiques européennes les plus prisées en raison de ses paysages époustouflants, et elle accueille des millions de visiteurs chaque année.

Les secouristes croates ont indiqué que la femme avait passé la nuit près de la côte. Elle était «épuisée, désorientée et légèrement blessée» quand elle a été retrouvée.

La femme a été transférée vers un hôpital de la ville de Rijeka. La police dit que son état de santé est «stable» et qu’elle sera prise en charge par les services sociaux croates après son congé.