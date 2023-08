La police d’Akwesasne arrête 13 personnes qui auraient tenté de passer aux É.-U.

MONTRÉAL — La police mohawk d’Akwesasne indique qu’elle a récemment arrêté 13 personnes qui auraient tenté de traverser illégalement du Canada vers les États-Unis.

La police a déclaré qu’elle avait reçu samedi un appel concernant des ressortissants étrangers du côté américain du territoire mohawk, dans le village de Kana:takon, également connu sous le nom de St. Regis.

Les policiers ont trouvé une famille de quatre personnes qui marchaient sur la route et une autre de neuf personnes dans une maison privée. Les policiers mohawk les ont remis aux autorités canadiennes.

Ces arrestations surviennent après que les corps de huit migrants indiens et roumains ont été retrouvés près d’un bateau renversé, en mars dernier, dans les eaux du fleuve Saint-Laurent au large d’Akwesasne, territoire mohawk qui chevauche le Québec, l’Ontario et l’État de New York.

Le corps de Casey Oakes, âgé de 30 ans, qui avait été vu pour la dernière fois à la barre de l’embarcation, a été retrouvé le mois dernier dans le fleuve.

La police d’Akwesasne rappelle que le passage de clandestins constitue un crime grave et encourage les résidents à signaler toute personne ou activité suspecte.